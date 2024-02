Arrampicata: Per Michael Fassino bella esperienza in Coppa Italia

Così si è comportato Michael Fassino, il 17enne di Verres, che sabato 10 febbraio ha partecipato a Prato al primo appuntamento del circuito nazionale di Coppa Italia della specialità Boulder.

39º il suo piazzamento finale su 86 atleti impegnati, con all’attivo 4 zone raggiunte su 5 blocchi a disposizione. Una bella e importante esperienza per l’unico valdostano nella competizione, che ha coinvolto molti dei big della specialità. Per Michael Fassino la fortuna non è stata alleata, visto che in ben due blocchi è caduto quando era vicino al completamento del tracciato (Top). Il valdostano si è così dovuto accontentare di una posizione di centro classifica, mentre se avesse raggiunto il top avrebbe potuto inserirsi tra i 24 semifinalisti, per quello che sarebbe stata un risultato di prestigio nella sua giovane carriera.

I giovani valdostani protagonisti a Torino nella 2a prova di Macro Regione

I giovani dell’arrampicata sportiva, dagli under 10 agli under 14 di Piemonte e Valle d’Aosta, si sono ritrovati domenica 11 febbraio nell’impianto torinese di Corso Tazzoli per dare vita alla seconda prova del circuito di Macro Area Piemonte e Valle d’Aosta della specialità Boulder. Dopo l’esordio del 28 gennaio a Rivoli, nella struttura del Sasp Torino, la prima aperta nel capoluogo, attiva dalla fine degli anni ’80, tantissimi sono stati i partecipanti distribuiti nelle varie categorie, con una bella presenza di valdostani.

Tra gli under 10, al femminile, Alessia Nardella (Oasi Vertical Valtourenche) con 6 Top e 8 Zone ha concluso al 14º posto, mentre meglio ha fatto Alizée Cantele (Climbing Center Courmayeur) che è riuscita a collezionare 7 Top e 9 Zone.

In campo maschile, sempre tra gli Under 10, ha sfiorato il podio Milo Guglielmetti (Lo Contrebandje Valpelline) che con 8 Top e 10 Zone si è inserito al quarto posto, con il corregionale Tiziano Bonnel (Oasi Vertical Valtourenche) che ha concluso ottavo con 7 Top e 9 Zone.

Tra gli under 12, un’ottima terza posizione l’ha conquistata Lorenzo Bonnel (Oasi Vertical Valtourenche) con 10 Top e 10 Zone, mentre al femminile ha concluso con 5 Top e 6 Zone Emma Gaglianone (Climbing Center Courmayeur), che ha chiuso in 20ª posizione finale.

Tra gli under 14, cinque le valdostane protagoniste che si sono così piazzate: 19ª Maité Guglielmetti (Lo Contrebandje Valpelline) con 2 Top e 3 Zone, 23ª Maria Orfane (Oasi Vertical Valtournenche) con 2 Top e 2 Zone, 23ª Luce Sangiorgi (Oasi Vertical Valtournenche) con 2 Top e 2 Zone, 30ª Ginevra Torelli (Lo Contrebandje Valpelline) con 2 Top e 2 Zone, 34ª Giulia Petitjacques (Lo Contrebandje Valpelline) con 0 Top e 1 Zona.

Al maschile, tre i ragazzi valdostani con 10° Alessandro Bonjean (Oasi Vertical Valtournenche) 3 Top e 4 Zone, 12° Andrea Fiocchini (Oasi Vertical Valtournenche) 3 Top e 4 Zone, 27° Ilan Bianquin (Lo Contrebandje Valpelline) 1 Top e 2 Zone. Aosta, 11 Febbraio 2023.

Michael Fassino