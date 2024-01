Arrampicata: Esordio da podio per Michael Fassino

Il2024 prende corpo con un lusinghiero secondo posto tra gli under18 per il 17enne verreziese, Michael Fassino (Climbing House). Domenica 21 gennaio, a Cuneo, nell’impianto di Via Negri di Sanfront, organizzata dalla BigUp, si è tenuta la competizione della specialità Boulder valida per la Macro area Nord Ovest (Piemonte/Valle d’Aosta), gara di qualifica per i nazionali per le categorie dagli under 18 ai seniores. Dodici in tutto i valdostani in gara, in rappresentanza di due club, Oasi Vertical e Climbing House. Un appuntamento, il secondo della stagione, dopo l’esordio della domenica precedente per le categorie giovanili, valido anche quale prova per il titolo di campione valdostano 2024.

Al mattino si è confermato nell’eccellenza interregionale, superando agevolmente il primo sbarramento, quello di qualifica, Michael Fassino (Climbing House), unico capace a raggiungere tra gli U18 5 Top e 5 Zone. Il talento valdostano si è dimostrato meno brillante nella finale del pomeriggio, dove non è riuscito ad interpretare in maniera proficua il tracciato di gara, facendosi così precedere da Nicola Carcione della ASD Carmagnola, accontentandosi della seconda piazza.

Nella stessa categoria, gli under 18, hanno terminato il loro impegno con la prova mattutina di qualificazione i valdostani Giacomo Zaninetti (Climbing House) 20esimo (1 Top, 2 Zone), Guido Limana (Oasi Vertical) 23esimo (1 Top, 1 Zona) e Alessandro Bonin (Oasi Vertical) 28esimo (0 Top, 2 Zone). Al femminile, sempre tra le U18, al 9° posto si è inserita Claire Charbonnier (Oasi Vertical) capace di chiudere con 2 Top, 2 Zone, 15a Miriam Pramotton (Oasi Vertical) con 1 Top, 1 Zona, mentre Flavia Marta Ceccarello (Climbing House) non è riuscita nei tentativi a sua disposizione a raggiungere la Zona 1. Tra le under 20, presente una sola valdostana, Valentina Lepore (Climbing House), che con 1 Zona e 0 Top ha concluso il proprio impegno ottenendo la nona piazza finale.

Due i climbers della categoria seniores, con 45° Jean Marie Joly (Climbing House) con 2 Top, 3 Zone e 60° Antonio Charrere (Oasi Vertical) che ha raggiunto 1 Top, 2 Zone.

Impegnate in quel di Cuneo anche due giovani valdostane, Alessia Raspo (Climbing House) e Giulia Bich (Climbing House), inserite nella sola classifica assoluta, non essendo la riunione prevista per la categoria under16. Per entrambe il referto è stato di 1 Top e 1 Zona, prestazione che hanno portato in dote la 42esima piazza per Alessia e la 43esima posizione finale per Giulia.