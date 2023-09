Hockey su ghiaccio: Gianni Nuti ha dato il benvenuto alla prima squadra Ares Sport

Venerdì 22 settembre, dalle ore 17 la piazza era pronta ad accogliere con musica, danza, cantanti, la prima squadra che con il suo ingresso sul nuovo pullman marchiato AresSport ha fatto ingresso ipnotizzando piccoli e grandi.

L'evento, ha visto protagoniste le società di pattinaggio su ghiaccio, i Gladiators U17 vincitrice dello scorso campionato, il Sindaco, la squadra vincitrice del campionato Calcio a 5 Serie A2, AOSTA CALCIO 511, Moreno, Francesca Barbara Ovieni, Paolina Saulino, Dj Simone Rossi, Tamtando Marchin, Simone Tomassini e Paolo Meneguzzi.

Nuovo look per il Palaghiaccio che si trasmorma grazie alla sua grafica futuristica in una vera opera d’arte.

Oggi alle 19:30 la prima uscita in campionato contro il Pinè.