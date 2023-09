Calcio: l’ ASD Valdostana pronta per l'impegnativo campionato di C2

Joseph Albace, Luca Boccarella, Federico Cannatà, Ernesto Canneva, Marco Esposito, David Gagliardi, Paolo Gullone, Mathias Lucianaz, Ivo Page, Carmelo Sterrantino, Simone Traglia, Daniele Valerioti e Claudio Vona; capitanata da Virgilio Mura e dal secondo, nonché direttore sportivo, Giuseppe Spanò formano la corazzata della Valdostana che affronterà il campionato di C2.

Il presidente della squadra, Walter Pizzurro, ha giocato un ruolo decisivo nell'ispirare e guidare questi ragazzi verso la promozione inaspettata. Nel corso della presentazione, Pizzurro ha preso la parola per ringraziare calorosamente il gruppo per l'impegno e la dedizione dimostrati nella stagione passata.

Ha sottolineato come l'importanza del Fair Play abbia contraddistinto la squadra, evidenziando l'etica sportiva come parte integrante del successo. Il presidente ha condiviso con orgogliosa scalata di categoria, menzionando le più impegnative sfide che si terranno in Serie C2.

Walter Pizzurro, visibilmente emozionato si è detto fiducioso delle capacità della squadra di competere al massimo livello, affermando: "Saliamo di categoria, affronteremo partite dirette, ma sappiamo che possiamo giocarcela".

Un ringraziamento speciale è stato riservato al mister della squadra, Davide Pellegrino, elogiato per il lavoro svolto con i giocatori. Il suo contributo è stato fondamentale per il successo avuto, rappresentando una vera e propria risorsa per la stagione a venire.

“La Valdostana ha tante idee e numerosi progetti. Ogni giorno ci mette nelle condizioni di lavorare al meglio; adesso sta a noi ricompensare la squadra. Come? Vincendo.” ha rimarcato Pellegrino.

Anche il vicepresidente Stefano Morrone ha sottolineato l'importanza del Fair Play, “un valore che la squadra continuerà a coltivare nella nuova categoria”.

Da parte sua il capitanoVirgilio Mura ha voluto condividere la sua felicità per l'anno passato e ha espresso la speranza “di intraprendere la stessa strada verso la vittoria anche in questa stagione 2023-2024”, promettendo che il gruppo darà il massimo in ogni partita, onorando la maglia dei leoni rossi.

“Vediamo, oltre allo sport, anche l’educazione e la gentilezza” ha suggerito Massimiliano Sicheri, fisioterapista e massaggiatore. “Emergiamo per le capacità calcistiche e per la correttezza in campo.” ha aggiunto, augurando buona fortuna al team.

Infine, un ringraziamento è stato esteso allo sponsor Al Dente, che ha sostenuto i ragazzi nel percorso di successo.

La promozione della squadra A5 ASD Valdostana è stata un buon risultato, ma rappresenta solo l'inizio di una nuova avventura nel calcio A5. Con un impegno costante e un'etica sportiva notevole, i calciatori sono pronti a dimostrare il proprio valore nella Serie C2.