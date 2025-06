Calcio F: Un sogno a testa alta: l’Unione Saint-Pierre scrive la storia a Cesena

L’avventura continua: il Saint-Pierre rientra da Cesena con l’orgoglio di chi ha lasciato il segno.

Sabato 7 giugno, alle ore 11:00, al Palazzetto Carisport di Cesena, si è giocata una delle partite più significative della stagione per le ragazze dell’Unione Sportiva Saint-Pierre ASD, impegnate nella semifinale delle Final Four nazionali U19 femminili di futsal. Di fronte a loro la temibile formazione del Bitonto, che si è imposta per 4-2. Ma il risultato, stavolta, conta fino a un certo punto.

“Siamo scese in campo senza paura, con la voglia di dare il massimo. E lo abbiamo fatto, fino all’ultimo secondo”, racconta Kristel Zorzato, protagonista assoluta del match con una splendida doppietta.

L’inizio è stato da brividi: dopo meno di un minuto, due occasioni nitide per il Saint-Pierre — con Zorzato e Giulia Vittori (palo pieno!) — hanno subito acceso l’entusiasmo dei tifosi collegati alla diretta YouTube della Divisione Calcio a 5. La gara si è accesa e al 16’13” il Bitonto ha trovato il vantaggio con Divincenzo. Ma le valdostane non si sono scomposte: passano appena 90 secondi e Zorzato mette a segno il pareggio con un gol da manuale, tunnel alla difesa e portiere spiazzato.

“Quello è stato un momento magico – commenta l’allenatore Eric Filippone – che ha mostrato il cuore e la tecnica di questa squadra. Il primo tempo si è chiuso sull’1-1 ed eravamo pienamente in partita”.

Nella ripresa, Bitonto è tornata in vantaggio al 5’52” con Abbadessa. Il Saint-Pierre ha sfiorato il pari con un’occasione di Sharon Filippone, ma il cinismo delle avversarie si è fatto sentire con il 3-1 e il 4-1 siglati rispettivamente da Mitolo e Buquicchio. Ma anche in quel momento, le ragazze di Saint-Pierre hanno risposto colpo su colpo: Kristel Zorzato ha accorciato le distanze con una rete da centrocampo, chiudendo la partita sul 4-2.

“Non ci siamo mai arrese – racconta Denise Minardi, portiere del Saint-Pierre – perché volevamo goderci fino in fondo ogni istante di questo sogno”.

A rendere ancora più straordinaria questa impresa c’è un dato che parla da solo: il Saint-Pierre è l’unica squadra dilettantistica e la più giovane ad aver partecipato alle Final Four, chiudendo al terzo posto nazionale insieme alla Mediterranea Cagliari.

Una rosa giovane, determinata, coesa: Denise Minardi, Darlisa Cagnola, Asia Filippone, Sharon Filippone, Martina Brunelli, Aurora D’Asta, Kristel Zorzato, Sara Branche, Giulia Vittori, Asia Orfano, Angelica Gulino. Con loro, il mister Eric Filippone, la preparatrice atletica Letizia Lauri, il presidente Marco Tomassi, il vice Carmelo Nicosia e il dirigente Stefano Brunelli. Un gruppo unito, dentro e fuori dal campo.

sieKristel Zorzato

“È stata una stagione emozionante, con tantissime soddisfazioni e molto adrenalinica. Raggiungere le finali nazionali e classificarci al terzo posto ci rende fieri di ogni aspettativa – afferma la Società in una nota ufficiale – Presentandoci come unica squadra non professionistica e la più giovane delle finali, è stato un percorso che ci ha visto crescere e migliorarci in ogni aspetto. Un grandioso traguardo che non sarebbe stato possibile senza il lavoro di tutti e tutte. Una stagione che resterà nella storia di tutti noi”.

Il cammino delle giovani valdostane, dunque, non si ferma. È il segno di un progetto serio, in crescita, con valori veri e tanta passione. Il Saint-Pierre non ha solo partecipato: ha lasciato il segno.

Et maintenant, l’histoire continue.

Ce n’est pas une fin, mais le début d’un nouveau chapitre pour les filles de l’Union Sportive Saint-Pierre ASD. À Cesena, elles ont prouvé que le courage, la passion et l’esprit d’équipe peuvent rivaliser avec n’importe quelle structure professionnelle. Elles ont porté haut les couleurs de la Vallée d’Aoste, avec dignité, talent et cœur.

Bravo les filles, et à très bientôt sur les terrains !