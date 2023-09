Arrampicata: Gli italiani pronti a vender cara la pelle

Gli alfieri tricolore sono per l’Under 16 la romana Elena Brunetti (Climbing Side Roma), Campionessa Italiana Giovanile 2022 e 2023; la vicentina Emma Crosara (X-Fighter Team ASD), alla sua terza competizione internazionale; il fiorentino Giovanni Bagnoli (ASD Crazy Center), bronzo al Campionato Italiano Giovanile; il pordenonese Andrea Ludovico Chelleris (ASD Teste di Pietra) vice Campione Italiano 2023 e il segusino Gianluca Vighetti (Escape S.S.D.), Campione Italiano Giovanile.

Per l’Under 18 sono presenti la bolzanina Vanessa Kofler (AVS Passeier), bronzo in Coppa Europa Giovanile a St. Pierre en Faucigny; la trentina Francesca Matuella (ASD Arco Climbing), Campionessa Italiana Lead e Speed e Vicecampionessa Italiana boulder; il mantovano Riccardo Vicentini (Lupi Climbing Team ASD), Campione Italiano U18 in carica; il pinerolese Michele Reusa (ASD Kuota 8.10) in Nazionale dal 2021 con buoni piazzamenti in Coppa; il roveretano Gioele Piffer (ASD Arco Climbing), Vice Campione Italiano; il parmense Sergio Bortolameotti (Parma Climbing ASD) Campione Italiano Giovanile Boulder 2023, Campione Italiano Lead 2022 e vice campione di Combinata 2022.

Per l’Under 20 gareggeranno la lodigiana Savina Nicelli (Macaco ASD), Campionessa Italiana Giovanile in carica; la lecchese Valentina Arnoldi (Ragni di Lecco ASD), bronzo a Niederwangen; la spezzina Viola Battistella (Fiamme Oro Moena), Campionessa italiana Lead e Combinata nel 2022, bronzo nel 2023; la bresciana Federica Papetti (Rock Brescia ASD), vicecampionessa Italiana; il ferrarese Luca Boldrini (Deva Wall ASD), Campione Italiano di boulder; il brissinese Samuel Perntaler (AVS Brixen), Campione Italiano U20 in carica, alla sua terza prova internazionale; il carpigiano Anselmo Bazzani (Parma Climbing ASD), Vice Campione Italiano.

Vicentini è fresco di un ottimo 5° posto in finale dei Mondiali Giovanili a Seoul e in Coppa Europa a Casalecchio di Reno ha guadagnato la finale col compagno di squadra Boldrini, raggiungendo rispettivamente il 5° e il 7° posto. Entrambi cercheranno di ripetere le buone prestazioni e di migliorarsi ulteriormente.

Matuella, Daziano, Arnoldi, Battistella, Nicelli, Boldrini, Bagnoli e Chelleris hanno raggiunto le semifinali ai Mondiali coreani e sono più che motivati a farsi valere in questo finale di stagione appassionante.

Ed ecco il programma di gara: venerdì 15 settembre dalle ore 9.00 si disputeranno le qualifiche Under 16 maschile e femminile e Under 18 maschile; dalle 14,30 si terranno le qualifiche Under 18 femminile, Under 20 femminile e maschile. Sabato 16 dalle ore 9.00 si svolgeranno le semifinali U16 maschile e femminile e quelle U18 maschile. Dalle ore 12.00 si disputeranno le semifinali U18 femminile, U20 femminile e maschile.

Alle ore 18.00 cominceranno finali, che si svolgeranno nella seguente successione: U16 femminile e maschile, U18 femminile e maschile, U20 femminile e maschile.

È possibile seguire le gare sul canale Youtube di IFSC Europe.