Valle D'Aosta SuperMarathon, trionfano Calcaterra e Hilaj

Pronostico dunque rispettato nella maratona maschile, che ha visto il successo di un mito delle ultradistanze come Giorgio Calcaterra . Il podista romano classe 1972 della (Calcaterra Sport ASD) ha chiuso la sua fatica con il tempo di 2h58'07. Gia tre volte campione del mondo sui 100km, nonché capace di conquistare dodici edizioni consecutive della 100 km del Passatore, il fenomenale ultrarunner Calcaterra a inizio giugno si era aggiudicato Quadrortathon, quattro maratone in quattro giorni organizzate intorno al Lago d'Orta dal Club Super Marathon Italia. Le prime parole di «Re Giorgio», poco dopo aver tagliato il traguardo: «La Valle d'Aosta SuperMarathon si è confermata una gara molto bella, tra panorami magnifici, in un clima di amicizia e solidarieta. Ho chiuso la prima meta della corsa al secondo posto, perché ho avuto qualche piccolo problema. Poi mi sono ripreso e ho spinto per restare sotto le tre ore, ottenendo un tempo che mi da soddisfazione».Il secondo posto è invece andato al milanese Daniele Santinato (GS Zeloforamagno) con il tempo di 3h00'33. Terza piazza per Fabio Pifferi (Verde Pisello Group Milano) in 3h17'49.

Il doppio bis è invece quello di Giorgio Calcaterra e di Mirela Hilaj, che hanno conquistato la maratona proprio come avevano fatto nella prima edizione datata 2019 (nel 2020 e 2021 la manifestazione non si è tenuta a causa della pandemia). Tante belle conferme insomma per il sodalizio presieduto da Paolo Francesco Gino, che ha proposto un nuovo tracciato, con arrivo e partenza in piazza IV Novembre, all’ombra del Ponte Romano simbolo di Pont-Saint- Martin. Il percorso lungo il torrente Lys è stato infatti migliorato rispetto alla scorsa edizione, così da avere un dislivello positivo sara di appena 174 mt per la prova sui 21,5 km e di 348 mt per la gara lunga sui 43 km. Il via è stato dato da Marco Sucquet, sindaco di Pont Saint-Martin: «L'amministrazione comunale ci tiene tantissimo a questa manifestazione che alla sua terza edizione ha confermato una buona partecipazione. Non resta che darsi appuntamento all'anno prossimo, di nuovo nel secondo weekend di giugno».

Anche nella maratona femminile c'è stato il gradito bis di un'atleta gia vittoriosa nella prima edizione del 2019. Si è infatti nuovamente imposta l'albanese Mirela Hilaj (ASD Tapascione Running Team), completando il percorso in 3h36'40. Così Hilaj subito dopo la premiazione: «Salire sul primo gradino del podio è sempre bello. E con il ponte romano alle spalle lo è ancora di più. Correre in Valle d'Aosta è una bellissima esperienza, tra borghi e montagne fantastiche. Ci rivediamo l'anno prossimo, ormai questo per me è un appuntamento imperdibile». Secondo posto per l'argentina Valeria Silvina Pires (Turin Marathon) in 4h03'51, terza piazza infine per Elena Pola (Emozioni Sport Team) in 4h09'28.



Nella mezza maratona successo di Mathieu Merlet (Runcard), che ha fermato il cronometro dopo 1h28'10. Secondo gradino del podio per l'atleta di casa Domenico Lentini (APD Pont Saint- Martin) in 1h29'08. Terza piazza per Federico Gilardi (GSA Valsesia) con il tempo di 1h29'48. Nella prova femminile sui 21,5 km la prima a tagliare il traguardo è invece stata Sara Pastore (Calcaterra Sport ASD), la grande favorita della vigilia, con il crono di 1h50'29. La podista classe 1989, laureata in Metodologia delle Scienze Sociali e insegnante di pilates e yoga, l'anno scorso si era imposta nella Orta 10 in 10, altro evento organizzato dal Club Super Marathon Italia. Medaglia d'argento per Eleonora Valli (GP Corno Giovine) in 2h01'55, bronzo per la tedesca Lydia Mussenbrock in 2h06'53.

Tanta Valle d'Aosta pure sui podi della prova breve, quella per sui 10 km, letteralmente dominata d a Diego Merivot (Polisportiva Sant'Orso Aosta), che ha chiuso in 36'54. Seconda piazza per Claudio De Tommaso (Polisportiva Sant'Orso Aosta) in 40'22, terzo gradino del podio per Alessandro Donadello (Runcard) in 40'37. Anche tra le donne il successo della 10 km è andato a un'atleta di casa, Elisa Vitton Mea (Atletica Cogne Aosta), capace di fermare il cronometro dopo 40'00. Seconda posizione per Sabina Marquet (Polisportiva Sant'Orso Aosta) in 41'14, terza piazza infine di Valentina Nasso (Atletica Cogne Aosta) in 43'01.

Risultati completi su: www.icron.it/newgo/#/classifica/20222411

Il prossimo evento targato Club Super Marathon Italia sara la Three Livigno del 7-8-9 luglio 2023. Si continua a correre in quota, ai 1.815 metri di altitudine della splendida localita dell'Alta Valtellina, su un percorso completamente in pianura sfruttando una pista ciclabile interamente chiusa al traffico.