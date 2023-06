Sport nei parchi: il calisthenics sugli scudi

Il poeta latino Giovenale in una delle sue più celebri satire scrisse "Orandum est ut sit mens sana in corpore sano", che tradotto significa "bisogna pregare affinché ci sia una mente sana in un corpo sano".

La satira in questione voleva attaccare infatti tutti quegli uomini che ricercavano in maniera vana ed effimera ricchezze e beni materiali ignorando che tutto ciò di cui un essere umano ha realmente bisogno sono la salute dell'animo e del corpo.

Facendo un salto in avanti di qualche secolo, arrivando ai giorni nostri possiamo notare come la cura del proprio corpo non sia assolutamente passata di moda, e anzi, le opzioni per tenersi in forma godendosi gli spazi verdi del proprio territorio sono diventate molteplici: c'è chi opta sempre per due classici intramontabili come il jogging e il running, chi si diverte a sfrecciare in sella ad una bicicletta, c'è, soprattutto tra i più anziani, chi ama riunirsi in gruppo e fare qualche esercizio di ginnastica dolce e c'è chi invece predilige gli sport di squadra come il calcio o il basket.

Lo sport che ha più preso piede nei parchi italiani negli ultimi tempi è però un altro: il calistenhics. Infatti sono molti i parchi che hanno deciso di dotarsi di strutture per il calistenhics, in modo da poter soddisfare le esigenze di tutti quei cittadini che vogliono allenarsi a corpo libero e all’aperto.

Cos’è il calisthenics

Con il termine calisthenics si intende tutta quelle serie di esercizi ginnici svolti a corpo libero per sviluppare muscolatura e forza.

L'etimologia di questo termine ci aiuta a capire meglio l'essenza di questa affascinante disciplina sportiva: calisthenics, abbreviazione di "calisthenics excerises" (tradotto letteralmente: esercizi calistenici) deriva da due parole di matrice greca, "kallos" che significa bellezza e "sthenos" che significa forza, coraggio, determinazione.

Il calisthenics è una disciplina sportiva che infatti coniuga il piacere derivante dalla bellezza di un corpo ben allenato, muscoloso e tonico e l'impegno a sviluppare e utilizzare al meglio la forza che esso è in grado di generare.

Questo sport, se praticato bene e con attenzione, garantisce infatti uno sviluppo muscolare del corpo armonico in tutte le sue parti e uno sviluppo della forza pura, elastica, esplosiva e anche della resistenza.

Se da un lato il fatto che si tratti sostanzialmente di esercizi a corpo libero possa far pensare che si tratti di una disciplina sportiva semplice e adatta a tutti, indipendentemente dalla propria condizione fisica e atletica di partenza, non è del tutto vero.

Innanzitutto bisogna partire da una riflessione che può sembrare ovvia per atleti o persone comunque che si allenano regolarmente: per "sollevare" il proprio corpo, che sia per eseguire una trazione, un piegamento sulle braccia o uno squat (tre esercizi fondamentali e propedeutici al calisthenics) è necessario possedere già un discreto quantitativo di forza, che non è detto sia presente in ogni individuo che approccia a questa disciplina.

Ovviamente si può ovviare a questo problema riducendo la "leva", eseguendo per esempio i piegamenti sulle braccia con le ginocchia attaccate a terra o utilizzando degli elastici, ma bisognerebbe essere guidati da qualcuno di esperto e competente per evitare di allenarsi male, vanificando i propri sforzi o rischiando di infortunarsi.

Perché allora il calisthenics è così popolare?

Alla luce di quanto detto immediatamente sopra, sarebbe lecito domandarsi allora da dove derivi la grande e sempre crescente popolarità di questa disciplina sportiva, la risposta ci è data da molteplici fattori.

In primis il fatto che il calisthenics è per sua natura una disciplina sostanzialmente semplice e "spartana", che non necessita di bilancieri, manubri e pesi.

Come detto, il calisthenics è diventato estremamente popolare nei parchi di tutta Italia, questo proprio perché per essere praticato necessita semplicemente di forza di volontà, determinazione e.… una sbarra per trazioni e strutture di questo genere che, in ogni caso, sono abbastanza comuni e frequenti.

In secondo luogo, il calisthenics è uno sport molto divertente, sia perché permette di lavorare con tutto il proprio corpo in maniera armonica, potente ed elegante sviluppando insieme "kratos" e "sthenos" ed anche perché è estremamente stimolante e motivante.

Il limite è potenzialmente infinito, ogni allenamento può risultare in un piccolo, impercettibile ma reale miglioramento dell'atleta che per questa ragione può essere gratificato e portato ad allenarsi con grande soddisfazione.

Inoltre è uno sport che, specialmente se praticato in un parco pubblico, permette molto facilmente di socializzare e fare tante nuove amicizie, in fondo tra un esercizio e l'altro durante il periodo di riposo si dovrà pur fare qualcosa, no? Meglio chiacchiere con qualcuno che ha la tua stessa passione invece di guardare qualche storia di Instagram sul cellulare, no?