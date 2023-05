Pesistica: Alessandro Scordamaglia Campione italiano

Non si smentisce Alessandro Scordamaglia e torna di nuovo medagliato dai Campionati Italiani di Distensione su panca. Alle finali di categoria, disputatesi il 27 maggio al Palazzetto dello sport di Calenzano (Firenze), l’atleta della Olimpia Pesi conquista una splendida medaglia d’oro e si aggiudica il titolo di campione italiano assoluto.

Di 122 kg la distensione che gli è valsa la vittoria in categoria 59kg, in una battaglia serrata con il marchigiano Luca Bassetti (Bliss Ancona) a cui ha strappato la medaglia per soli 2 kg. Staccato di ben 10 kg invece il terzo classificato, Angelo Carlone (My Gym Vicenza). Scordamaglia chiude quindi un’ottima stagione confermandosi in costante crescita: l’anno scorso ai Campionati italiani si era fermato al terzo gradino del podio, dietro proprio allo stesso Bassetti che stavolta ha invece dovuto cedergli il passo.

Alessandro Scordamiglia sulla panca