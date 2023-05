Pesistica: Bravi Comé e Raco

Il mese di aprile si è chiuso con ottimi risultati per i pesisti valdostani della FIPE. In ambito pesistica olimpica, il giovane Julien Comé ha conquistato il quinto posto ai Campionati Italiani Under 17 che si sono svolti a Verona il 29 aprile.

L’atleta classe 2007, tra le promesse della Bars n Guns Weightlifting, ha confermato il trend di crescita personale delle ultime competizioni con le alzate di 80 kg in strappo e 95 kg in slancio, in categoria 102+. Nella stessa giornata Samuele Raco, altro atleta tra le fila della Bars n Guns classe 1996, ha portato a casa una bella medaglia di bronzo nel Criterium Nazionale Universitario. Con 118 kg in slancio e 91 kg in strappo, si è piazzato in terza posizione in categoria 102 kg, a poca distanza dagli avversari.

Attesa invece per le finali nazionali dei Campionati Italiani Assoluti di distensione su panca in programma a Calenzano (FI) i prossimi 27 e 28 maggio.

A contendersi il titolo nazionale ci sarà infatti anche l’atleta della Olimpia Pesi Ivan Scordamaglia, l’anno scorso bronzo assoluto, che si è qualificato grazie all’ottima alzata di 125 kg ed è primo in start list provvisoria in categoria 59 kg.

Julien Comé (sn) e Samuele Raco