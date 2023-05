Arrampicata: I climbers azzurri impegnati in Coppa Europa boulder e speed

Nello splendido scenario de Los Picos de Europa avrà luogo la seconda tappa della Coppa Europa Boulder, dopo la prima tenutasi ad aprile a Chambéry, in cui avevano dominato i padroni di casa con 4 medaglie su 6.

Sabato 13 si terrà invece la seconda delle cinque tappe di Coppa Europa Speed, dopo la prima sfida internazionale a Tarnow, in Polonia.Saranno presenti 16 talentuosi atleti azzurri, di cui 8 specialisti di zone e top: Irina Daziano (Associazione Sportiva Dilettantistica InOut), Giulia Medici (Sport Promotion S.S.D. a r.l.), Miriam Fogu (Arrampicata Libera ASD), Federica Papetti (Rock Brescia ASD), Pietro Vidi (ASD Arco Climbing), Nicolò Sartirana (ASD Climbers Triuggio), Matteo Baschieri (Just Climb! ASD) e Michele Bono (B-Side s.r.l. ASD).

Mentre gli 8 alfieri della velocità saranno Erica Piscopo (ASD Carchidio Strocchi), Agnese Fiorio (ASD Arco Climbing), Sofia Bellesini (Vertik Area Dolomiti ASD), Sofia Milani (ASD King Rock Climbing), Luca Robbiati (Stone Age ASD a r.l.), Marco Rontini (Centro Sportivo Esercito), Adriano Egidi (Monkey Island Roma) e Andrea Biassoni (ASD Big Wall).

Nel sito cantabrico di Fuente Dé si sfideranno i migliori specialisti europei sui blocchi senza imbragatura, partendo dalle qualifiche venerdì 12 maggio (maschile alle h 10.30, femminile alle h 15.30), per approdare domenica 14 alle semifinali (h 10.45) e in serata alle finali: quelle maschili alle h 18.15 e quelle femminili alle h 19.40. La giornata di sabato 13 sarà invece interamente dedicata alla Speed con qualifiche alle h 17.00 (prima donne poi uomini) e alle h 20.00 le finali.Siamo curiosi di scoprire quali arrampicatori si metteranno in luce, confidando di vedere le nostre divise tricolore impegnate fino all’ultimo!