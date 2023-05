Arrampicata: Quattro finalisti e un podio per i valdostani

Presenza valdostana di livello, domenica a Torino nella quinta prova del circuito di Macro Area della specialità Lead per le categorie da under 16 a under20. In nove hanno affrontato la trasferta e di questi quattro si sono guadagnati l’accesso alla finale con Michael Fassino (Climbing House Verres) che ancora una volta ha centrato il podio, concludendo la finale in terza posizione.

Le due run di qualificazione, con un Top e un 34 lo hanno già inserito nella parte alta della categoria Under 18 che presentava 19 iscritti.

In finale è giunta la conferma del buon piazzamento, raggiungendo la presa 39+, preceduto dai soli Stefano Magnoni (Top) e Martino Catanzariti (44+) guadagnando un valido bronzo. Ha superato lo scoglio della qualificazione anche Antonio Charrere (34, 15+), under 20 dell’Oasi Vertical che si è inserito al sesto posto su dodici iscritti in qualifica e in finale ha scalato una posizione di classifica, inserendosi al quinto posto con 27+, stessa presa raggiunta dal quarto classificato, Livio Bramardi.

Il podio ha visto presenti Ryo Carossio, vincitore con 42, Giovanni Strumia secondo con 33+, stesso risultato ottenuto da Niccolò Bramardi che con 33+ si è inserito in terza posizione. Finale con due valdostane tra le under 16 dove le compagne di club Greta Baccon e Claire Charbonnier, entrambe in forza all’Oasi Vertical di Valtournenche, si sono rispettivamente attestate al 5° e 6° posto, sia in qualifica che in finale.

Greta dopo 38 e 20+, in finale si è piazzata quinta raggiungendo la presa 15+; Claire da parte sua ha esordito con 29+ e 25, piazzandosi sesta in finale anche lei con 15+. A vincere Linda Gnerro (44+), seconda Margherita Pernigotti (44+), terza Aurora Petris (25), quarta Sara Tanda (19+). Fuori dalla finale, la terza delle valdostane in gara, Alessia Raspo (Climbing House) che con 16+ e 14+ si è piazzata 12esima tra le 18 iscritte nella prova.

Niente finale, ma una positiva esperienza l’hanno vissuta gli under 16 Giacomo Zaninetti (Climbing House) 12esimo con 22+ e 11+ e Federico Deleonard (Oasi Vertical) 16esimo con 21 e 9+.

Tra le under 18 al femminile, ottava posizione per Miriam Pramotton (Climbing House) con 32 e 16, mentre tra le under20 Valentina Lepore (Climbing House) con 12+ e 6+ ha concluso il suo impegno ottenendo il settimo posto.