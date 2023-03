Arrampicata: Il muro del Palaindoor di Aosta teatro fase regionale campionati studenteschi

Nella prima mattina cinque istituzioni scolastiche e 48 studenti hanno dato vita alla fase regionale alla prova riservata per le secondarie di primo grado (medie), mentre nella secondo appuntamento prese e muri sono stati affrontati dagli studenti delle secondarie di secondo grado (superiori), di quattro istituti con 42 protagonisti. Si è trattato del primo appuntamento agonistico dopo la lunga sosta dovuta alla chiusura dell’impianto aostano.

I ragazzi hanno gareggiato sulle tre specialità della disciplina: Lead, Boulder e Speed.

La classifica finale generale ha quindi abbracciato le tre prove.

Per quanto attiene i ragazzi delle scuole medie, in campo femminile, dove 29 sono state le partecipanti, il successo è andato a Alisée Clavel della Valdigne Mont Blanc, seconda Giulia Bich della Barone Verres, terza Giulia Massaro della Mont Emilius 2.

Tra i maschi, con 21 iscritti, ad imporsi è stato Thomas Grivel della Valdigne, precedendo Philippe Imperial, anche lui Valdigne ed Emanuele Cerutti della Abbé Treves che ha completato il podio.

I ragazzi delle superiore

Nella classifica a squadre ad imporsi, sia al femminile che al maschile, è stata l’Istituzione scolastica Valdigne Mont Blanc. Nel secondo appuntamento, con i ragazzi più grandi, la vittoria tra le dodici iscritte della prova femminile è andata a Claire Charbonnier, del Liceo Classico, Artistico e Musicale; stesso istituto frequentato da Margot Savoye, che ha concluso al secondo posto, mentre il podio è completato da Rebecca Cametti del Liceo delle Scienze Umane che ha ottenuto la terza piazza finale.

Tra i maschi, dove in trenta sono stati coloro che si sono presentati alla competizione, non è sfuggita la vittoria a Michael Fassino del Liceo Classico, Artistico e Musicale con seconda piazza per Sebastiano Rosso del Liceo delle Scienze Umane, mentre terzo è stato Andrea Mattiello del Liceo Classico, Artistico e Musicale.

Nella classifica di istituto la prima posizione, al femminile e al maschile è andata agli studenti del Liceo Classico, Artistico e Musicale.