Arrampicata: Bravi i valdostani, 3 finalisti e due quarti posti

L’appuntamento rivolto alle categorie giovanili fino all’under 14, ha visto diversi risultati interessanti. Partendo dai più giovani, David Fassino under 12 del Climbing House, si è guadagnato la finale con un’ottima terza posizione grazie a 25+ e 24+ ottenute nelle due run; poi in finale, complice una caduta, è scivolato in settima posizione concludendo la sua prova con un 8+.

Nella stessa categoria, la Under 12, ma al femminile, protagoniste per i nostri colori sono state Maité Guglielmetti e Ginevra Torelli, entrambe della società Lo Contrabandjé di Valpelline. Maité grazie ai parziali di 18 e 17+ si è guadagnata il quarto posto nella qualificazione, entrando in finale dove con 8+ si è attestata al settimo posto. La compagna Ginevra con 11 ottenuto nella prima run e 8+ nella seconda si è guadagnata la 12esima posizione.

Lombardi, Girod, Sangiorgi, Bonjean, Boccato

Salendo agli under 14, in campo femminile, quattro tesserate per l’Oasi Vertical hanno arricchito il parterre. Di queste una, Sara Boccato, è stata capace di guadagnarsi la finale dove ha concluso al nono posto con 11+ dopo che in qualifica aveva concluso sesta con Top e 27+. Le compagne si sono così piazzate: 15a Amelie Girod (19 e 17+), 16a Luce Sangiorgi (22+ e 14), 19a Elisée Lombardi (12+ 17+).

Tra gli under 14 maschili ha sfiorato il podio Alessandro Bonjean, anche lui tesserato per l’Oasi Vertical, quarto in finale (18+) dopo che in qualificazione aveva dettato legge con un doppio Top, raggiunto assieme ad altri tre atleti.