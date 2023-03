Arrampicata: Nella speed giovanile vince Alessandro Bonjean Nell’assoluto titoli per Fassino e Charbonnier

Sabato, l’impianto del Centro Arrampicata Torino di Via Braccini ha ospitato le categorie giovanili per la prova di Macroarea con i pari età piemontesi. Su tutti si è distinto tra gli under 14 maschile Alessandro Bonjean (Oasi Vertical), unico valdostano in gara, ma capace di dettare legge riuscendo a centrare il successo finale, imponendosi in tutte le prove a cui ha partecipato.

Miglior crono nella prova di qualifica con 9”13, prestazione che lo ha proiettato nella fase finale a eliminazione diretta. Con 10”41 ha vinto la sfida dei quarti di finale su Leonardo Dondana (12”77); Altrettanto netta la vittoria in semifinale dove il giovane talento valdostano con 8”42 ha eliminato l’avversario di turno, Federico Mastrullo (13”29). L’unica sfida veramente serrata è stata quella, avvincente, della finale.

Il 12enne di Fénis è stato freddo e determinato e contro il quotato Simone Zabaldano si è imposto, con una volata al centesimo imponendosi in 8”19, con il torinese a toccare la vetta 4centesimi di secondo dopo.

Nella prova delle under 14 al femminile, per soli 2 centesimi ha mancato l’accesso ai quarti di finale Sara Boccato (Oasi Vertical) che nella prima run ha concluso in 14”80 (nella seconda ha ottenuto 15”13) classificandosi al nono posto di categoria. Le compagne di club e di allenamento si sono così piazzate: 12esima Amelie Girod con 15”75, 17esima Elisée Lombardi con 18”34, 24esima Luce Sangiorgi con 22”70. Domenica appuntamento dal doppio valore, con prova di Macroarea di categoria e campionato regionale senior, sempre per la specialità Speed.

da sn: Fassino, Charrere, Charbonnier, Deleonard

Ad aggiudicarsi il titolo valdostano assoluto sono stati Michael Fassino (Climbing House) e Claire Charbonnier (Oasi Vertical). Nella prova di categoria, bravi i quattro valdostani impegnati, con tre che sono riusciti a superare le qualificazioni, accedendo alla fase conclusiva riservata ai primi otto, dove si sono tutti arresi ai quarti di finale. Dopo una bella prova di qualificazione con il quarto tempo, in 19”35, la Under 16 Claire Charbonnier (Oasi Vertical) non è riuscita a conquistare la semifinale, superata nella sfida diretta da Aurora Sofia Petris.

Nella stessa categoria, U16, ma in campo maschile, Federico Deleonard (Oasi Vertical) ha concluso al decimo posto con il tempo di 16”58. Tra gli Under18, Michael Fassino (Climbing House) ottiene 11”57 nella prima run che gli vale il settimo piazzamento nella qualificazione, poi si ferma ai quarti superato nello scontro diretto da Martino Catanzariti.

Tra gli under20 maschili, infine, ottiene con 13”74 il quinto posto nella qualificazione Antonio Charrere (Oasi Vertical); nulla da fare però nella sfida dei quarti, costretto a lasciare strada a Daniele Maffei.

Da sn: Sangiorgi, Girod, Boccato, Lombardi, Bonjean