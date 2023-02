Arrampicata: Alessandro Bonjean secondo tra gli Under 14

Importante podio di categoria, tra gli Under 14, per Alessandro Bonjean (Oasi Vertical) che si è sin dalla fase di qualificazione distinto piazzandosi al secondo posto con 3Top e 5Zone, preceduto solo da Federico Mastrullo torinese della Escape Climbing Garden. Nella finale, il giovane di Fénis, classe 2011, si è confermato sul secondo gradino del podio con 1Top e 2Zone, unico concorrente, oltre al vincitore Federico Mastrullo (1Top e 2Zone) a raggiungere il tetto della prova, ma argento per il maggior numero di tentativi.

Tra gli under 14, al femminile in 16a posizione ha concluso Sara Boccato (Oasi Vertical) che ha ottenuto 2Top e 4Zone, appena davanti alla compagna di club, Amelie Girod 17a (Oasi Vertical) che ha pagato la posizione, pur avendo ottenuto lo stesso score (2Top e 4Zone), così come Giulia Bich (Climbing House) che in virtù della minore velocità di esecuzione, seppur con all’attivo 2Top e 4Zone si è dovuta accontentate della 19a piazza finale. Più indietro Luce Sangiorgi (Oasi Vertical) 33a con 1Top e 3Zone e 41a Elisée Lombardi (Oasi Vertical) 1Top e 1Zona.

Tra le Under 12, al 13esimo posto si è inserita Ginevra Torelli (Lo Controbandjé Valpelline) con 5Top e 6Zone, mentre 19esima si è piazzata la compagna di squadra Maité Guglielmetti (Lo Controbandjé Valpelline) con 4Top e 7Zone. In campo maschile valida 12esima posizione per David Fassino (Climbing House) con 5Top e 7Zone.

Esperienza per Michael Fassino (Climbing House) e Antonio Charrère (Oasi Vertical) che nel weekend sono scesi a Prato dove, con i migliori climber italiani, hanno preso parte alla prima prova del circuito di Boulder di Coppa Italia. Un esordio poco edificante visto che la trasferta ha portato in dote una posizione di fondo classifica non avendo, entrambi i valdostani, raggiunto la prima presa nei tentativi a loro disposizione.