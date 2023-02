Arrampicata: Ecco i campioni valdostani

A Torino, al CAT (Centro di Arrampicata Torino) di Via Braccini, doppio impegno per la specialità Lead con l’assegnazione dei titoli regionali, sabato assoluti mentre domenica si è tenuta la prova di macro regione under 20, 18 e 16.

In campo femminile a fregiarsi del titolo assoluto è stata Greta Baccon (Oasi Vertical) che nelle due run ha raggiunto le prese 31 e 32, partecipando anche alla finale dove si è piazzata 15esima assoluta con 15,5. Seconda posizione per la compagna di squadra Claire Charbonnier (29 e 32), mentre la terza piazza è andata ad Alessia Raspo (Climbing House) con 16+ e 32.

Domenica, per la Macro Area, tra le under 16 Greta Baccon si è piazzata quarta, 6a Claire Charbonnier, 7a Alessia Raspo. In campo maschile sabato non è sfuggita la vittoria tra i regionali a Michael Fassino (Climbing House) che nelle due prove di qualificazione ha raggiunto il Top.

Da sn: R aspo Bacon Charbonier

Impegnato nella finale, con 34+ si è attestato al nono posto della generale. La seconda piazza del campionato regionale è andata ad Antonio Charrere (Oasi Vertical) con 33 e 21 mentre la terza posizione l’ha conquistata Jean-Marie Joly (Climbing House) con 32+ e 13+. Quarto Federico Deleonard (Oasi Vertical) con 22, 12+.

Domenica, per la prova di Macro Area, due i valdostani tra gli under 20, Antonio Charrere che ha concluso quarto e Jean-Marie Joly che ha concluso in settima piazza. Tra gli under 18, Michael Fassino si è guadagnato una valida terza posizione, mentre tra gli under 16 in 13esima posizione ha concluso Giacomo Zanetti (Climbing House) e 14esimo Federico Deleonard.

Da sn: Antonio Charrere, Mchael Fassino, Jean Marie Joly