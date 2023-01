Arrampicata: Alessandro Bonjean in grande evidenza

Nonostante i limiti collegati alla mancanza di un impianto di allenamento valido, i giovani ragazzi valdostani non hanno voluto mancare al primo appuntamento del circuito di Macro Area Nord Ovest, della specialità Boulder, per la categoria under 14. Trasferta domenica 22 gennaio a Gravellona Toce, nel Verbano, Cuis, Ossola, ospiti della società Chalk Norris nella struttura di Via Robinie.

Primo tra gli esclusi alla finale riservata ai migliori sei atleti della qualifica, Alessandro Bonjean dell’Oasi Vertical di Valtournenche si è piazzato al 7° posto tra i 37 atleti della categoria Under 14 maschile. 4 Top e 5 Zone il risultato ottenuto dal giovane talento valdostano. Per un solo passaggio intermedio (zona), il climber di Fénis è rimasto escluso dalla finale nella sua prima gara nella nuova categoria (under 14).

Con lui hanno partecipato alla trasferta cinque ragazze valdostane, anche loro della categoria Under14. La migliore del lotto è stata Sara Boccato (Oasi Vertical) che tra le 44 partecipanti ha concluso al 14esimo posto concludendo la sua giornata di gara con all’attivo 2Top e 4Zone. Più indietro le corregionali: 27esima Giulia Bich, Climbing House di Verres, (1Top, 4Zone), 37esima Elisée Lombardi, Oasi Vertical (1Top, 2Zone), 38esima Luce Sangiorgi, Oasi Vertical (0Top, 4 Zone), 44esima Amelie Girod, Oasi Vertical (0Top, 0Zone).