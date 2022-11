Tutto è pronto per l’ edizione 2022 del Campionato Valdostano di Morra. L’evento che si svolgerà interamente presso il Palafent di Brissogne, in località les Iles, 1 il prossimo sabato 19 novembre, vedrà impegnati gli eccellenti giocatori valdostani alcuni dei quali si sono distinti quest’anno in gare nazionali ed internazionali.

A partire dalle 9.00 e per tutta la giornata il torneo si giocherà con gare singole, a coppie e terne; le premiazioni dei vincitori previste alle 17.00 circa saranno a cura

dello sponsor ufficiale Dov.Edil.

PROGRAMMA

 Ore 7.30/8.30 iscrizioni

 Ore 8.30 /9.00 sorteggi

 Ore 9.00 inizio gare individuali

 A seguire gara a coppie

 Ore 12.30 pausa pranzo (il pranzo è offerto a tutti coloro che si iscrivono)

 Ore 14.00 ripresa gare

 Indicativamente Ore 17.00 premiazioni

Per partecipare al Campionato Valdostano è necessario aver preso parte ad almeno tre gare ufficiali in calendario.