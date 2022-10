Hockey ghiaccio: Nel Varese brillano i gladiatori Perino Fanelli e Gerber

Serie B HC Valpellice - HC Varese

Parliamo di serie B (!) perché parliamo di giocatori Gadiators in serie B. Coach Devèze, dei Mastini lombardi, domenica scorsa presente sugli spalti della Patinoire di Aosta per visionare il match della nostra Under 19, ha convocato tre ragazzi Galdiators (farm team di Varese) per il match che Giovedì i lombardi hanno giocato a Torre Pellice. Perino, Fanelli e Garber non hanno per niente sfigurato, risultando anzi fondamentali nella vittoria (5-2). La coppia difensiva Fanelli Garber schierata in seconda linea è stata anche protagonista del vantaggio dei Mastini (gol di Garber).

IHL I Division.

Era prevista una Lunga trasferta in Emilia, a Fanano (MO) contro i Miners per la squadra senior, alla ricerca di conferme dopo la bella vittoria contro il Real TO ma a causa del'inagibilità del ghiaccio a Fanano la gara si disputerà ad Aosta, in corso Lancieri, alle 20.



Serie A femminile

A Pinerolo secondo derby stragionale delle ragazze del Girls Project, ancora alla ricerca dei primi punti stagionali (Pinerolo - Domenica 1245)

Under 19

Trasferta a Torre Pellice per i ragazzi di coach Giovinazzo, pronti a concretizzare il bel gioco fin qui visto (Torre Pellice - Domenica 1730)

Under 17 -

Weekend di riposo. Prossimo match mercoledì prossimo a Torre Pellice

Under 15 -

match all'apparenza semplice ad Aosta venerdi ore 19.30 quando i ragazzi di coach Picco affronteranno il Como, piccolo derby, visto che tra le file degli aostani giocano alcuni ragazzi del Varese

Under 13 riposo

Infine ad Aosta, domenica, dalle 10.30 alle 1330, grande raggruppamento Under 11, coinvolgenti tutte le squadre di Piemonte e Valle d'Aosta (Pinerolo - 2 team, Valpellice, Real TO, Bulls TO e Gladiators - 2 team)