Flavio Roda confermato alla presidenza della FISI: “Ora più sostegno al territorio”

Flavio Roda è stato rieletto Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali nel corso dell’Assemblea Federale Ordinaria Elettiva che si è tenuta nell’affascinante salone dei Sette Palazzi dell’Hangar Bicocca di Milano. Roda ha ottenuto 50144 voti, pari al 57,62% al primo turno di votazione. Stefano Maldifassi ha ricevuto 25219 voti pari al 28,98%, Angelo Dalpez ha raccolto 7121 voti pari all’8,18% e 3972 sono stati i voti di Alessandro Falez, pari al 4,56%. Si è invece ritirato Giacomo Bisconti.

L’Assemblea, presieduta dal consigliere federale uscente Carmelo Ghilardi, si è svolta nella massima correttezza. Dopo i lavori preliminari, si sono susseguiti gli interventi dei cinque candidati alla carica di Presidente, quindi le votazioni e la proclamazione del Presidente eletto. Successivamente, si è proceduto con la votazione relativa ai componenti laici, ai rappresentanti degli atleti e dei tecnici del nuovo Consiglio federale, nonché all’elezione del Presidente del Consiglio dei Revisori dei Conti.

“Ringrazio tutti coloro che mi hanno dato fiducia – ha detto Roda subito dopo la proclamazione – e che hanno voluto che proseguissi nel mio lavoro. Con il nuovo Consiglio Federale ci metteremo subito al lavoro per mantenere tutto ciò che sin qui ha funzionato e per cercare di migliorare ciò che non è andato per il meglio. Dovremo sicuramente assicurare il massimo della competitività per gli atleti di alto livello e nello stesso tempo sostenere fortemente il territorio dove c’è maggiore urgenza. Si possono fare azioni concrete per sostenere lo sport di base che è la linfa del nostro movimento e, da domani, cominceremo a metterle in pratica. Ci sono poi dei progetti importanti che sono già stati finanziati dal Ministero del Turismo e da Sport&Salute, la cui ricaduta potrà rappresentare un’altra opportunità importante sempre per Comitati Regionali, provinciali e Sci Club. Per parte mia, assicuro, come sempre, il massimo impegno per il bene della Federazione”.

Eletto anche il nuovo Consiglio Federale, ecco tutti i risultati:

PRESIDENTE RODA FLAVIO 57.62% 50.144 VOTI

MALDIFASSI STEFANO 28.98% 25.219 voti

DALPEZ ANGELO 8.18% 7.121 voti

FALEZ ALESSANDRO 4.56% 3.972 voti

BISCONTI GIACOMO ritirato

CONSIGLIERI – in rappresentanza degli Affiliati

ELETTI

CONCI LORENZO 81% 63.889 voti

LONGO STEFANO UMBERTO 68.32%53.879 voti

MAROCCO PIETRO 65% 51.919voti

HAAS CHRISTIAN 52.33% 41.272 voti

ZUPI BIANCA 44.47% 35.070 voti

BIAVASCHI ELISABETTA 39.32% 31.010voti

BETTONI FRANCESCO 37.35% 29.456 voti

NON ELETTI

RODEGHIERO ROBERTA 33.55% 26.460 voti

BERNARDI LIDIA 33.25% 26.222 voti

FERRARI MANUELE 31.09% 24.521 voti

RAFFAELLI MASSIMO ANTONIO 26.49% 20.888 voti

MOTTINI MAURO 24.24% 19.117 voti

SIMA ENZO 22.47% 17.724 voti

CATALDI ROBERTA 19.26% 15.190 voti

CANDONI TIZIANA 19.22% 15.155 voti

ARSUFFI LICIA 18.68% 14.728 voti

GHEDINA IGOR 18.58% 14.651 voti

LAURORA ALBERTO 13.36% 10.535 voti

FONTANAROSA SEBASTIANO 12.69% 10.010 voti

DALLOCCHIO MAURIZIO 12.18% 9.604 voti

PERSIO PENNESI FRANCESCO 7.29% 5.747 voti

ACCIAI ALESSANDRO 3.99% 3.143 voti

SGRO ANTONIO 3.96% 3.122 voti

CONSIGLIERI – in rappresentanza degli Atleti



ELETTI



MARSAGLIA MATTEO 87.86% 4.560 voti

STUFFER VERENA 69.48% 3.606 voti

NON ELETTA

CURTONI IRENE 36.34% 1.886 voti

CONSIGLIERE – in rappresentanza dei Tecnici

ELETTO

DAL POZZO CARLO 48.69% 1.447 voti

NON ELETTI

BALDO MAURO 37.69% 1.123 voti

SECCO STEFANO 5.35% 159 voti

SCURI GIORGIO 4.98% 148 voti

BERTAGNOLLI LUCA 2.83% 84 voti

PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

ELETTO

GRIGOLETTO ELIO 59.40% 51.694 voti

NON ELETTI

PIPPO FEDERICO 10.97% 9.546 voti

SODO FILIPPO 7.67% 6.676 voti

LODA FEDERICO 6.36% 5.536 voti

PISTOLESI LUCIANO 3.16% 2.746 voti

AMICO DI MEANE GUIDO 2.86% 2.493 voti