Pallacanestro: Il Comitato Fip VdA rilancia “Easy Basket a scuola”

“Easy Basket a scuola” è una manifestazione promozionale riservata alle scuole primarie della Città di Aosta che si terrà nelle mattinate dei giorni 3, 4, 5, 6 e 7 ottobre prossimi presso l’areasportiva di regione Tzambarlet di Aosta.

"Si tratta - spiega Mario Vietti, presidente del Comitato Fip VdA (nella foto) - del coinvolgimento di circa 800 bambini e ragazzi di tutte le scuole primarie della Cittàdi Aosta in una settimana di gioco e di festa del basket giovanile; si comincia il lunedì con le classi prime per proseguire fino al venerdì con le classi quinte".

Le classi, accompagnate dai loro docenti, parteciperanno a una serie di giochi, gare e minipartite secondo le regole dell’Easy basket.

Easy Basket nasce per sostenere e rinforzare la valenza educativa del Giocosport Minibasket, valorizzando la parte ludica di gioco e di confronto, rivedendo criteri e modalità di applicazione delle regole del basket con la semplificazione degli aspetti più tecnici per facilitare le modalità di gioco. Easy basket permette ai bambini di giocare da subito divertendosi ed imparando in maniera facile la pallacanestro.