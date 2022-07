Arrampicata: Cva bouldering kids - scala il muro!

L’arrampicata sportiva è uno degli sport più vicini alla Valle d’Aosta e al suo territorio; il bouldering è un tipo particolare di arrampicata che consiste nello scalare massi di altezza massima di 7-8 metri con difficoltà variabile e in sicurezza.

CVA Bouldering Kids permetterà di scoprire questa affascinante disciplina utilizzando una parete di 3 metri di altezza con 3 percorsi di diversa difficoltà, progettata appositamente per questi eventi.

Quattro appuntamenti totalmente dedicati ai ragazzi dai 6 ai 16 anni, con ritrovo nelle varie località di tappa, durante i quali i partecipanti apprenderanno informazioni sulle tecniche di base dell’arrampicata sportiva, potranno fare delle prove di salita in parete, si sfideranno e si divertiranno in totale sicurezza, sempre sotto l’occhio attento delle Guide Alpine valdostane.

L’attenzione all’ambiente è sempre importantissima e in questo senso, ogni occasione è buona per fare la differenza.

Per questo CVA ha scelto di rendere Carbon Neutral tutti gli eventi dell’estate 2022. Per ogni evento, infatti, sono state calcolate le emissioni di CO 2 non riducibili prodotte che verranno neutralizzate con progetti certificati di tutela ambientale a livello internazionale. Infine, grande attenzione è stata posta all’aderenza degli eventi CVA agli obiettivi dell’agenda ONU 2030.

CVA Bouldering Kids è un evento gratuito per il quale è però richiesta la prenotazione obbligatoria, da parte di un genitore, su www.eventi.cvaspa.it