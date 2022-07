Arrampicata: Michael Fassino sfiora la finale Boulder

Dopo gli Under 10, 12 e 14 di metà mese, ancora l’impianto di Arco di Trento ha ospitato, in questo fine settimana, l’altro appuntamento con i tricolori giovani, con protagonisti gli Under 16, 18 e 20. Niente medaglie, questa volta per i tre ragazzi valdostani. Il miglior piazzamento, nella categoria under 16 maschile, lo ha centrato il verreziese del Climbing House Michael Fassino che nella specialità del Boulder ha concluso la prova di qualifica in settima posizione, risultando il primo tra gli esclusi alla prova di finale riservata ai migliori sei atleti.

Ancora bene Michael nelle altre due specialità: 13esimo nel Lead, 27esimo nella Speed. Meno performanti sono stati i piazzamenti dei fratelli Claire e Nicolas Charbonnier, tesserati per l’Oasi Vertical di Valtournenche.

Claire, under 16, ha ottenuto quale miglior piazzamento la 36esima posizione nella specialità Speed, con 41esimo posto nel Lead e 43esimo nel Boulder.

Il fratello maggiore Nicolas, under 18, ha partecipato in due delle tre specialità ottenendo la 51esima piazza nel Lead e la 57esima nel Boulder