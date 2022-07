Calcio: Dal 22 al 24 luglio il calcio a 5 torna ad animare la città con il torneo “Aosta 11100 Cup”

Il torneo prenderà il via venerdì 22 luglio alle ore 19, per concludersi intorno alla stessa ora di domenica 24 luglio. In particolare, venerdì 22 luglio le partite si svolgeranno dalle ore 19 alle ore 24, mentre sabato 23 luglio il torneo sarà dalle ore 10 alle ore 24. Infine, domenica 24 luglio si ricomincerà a giocare alle 10 con la finalissima prevista alle ore 18,30 circa.

Le sedi di gioco saranno due: il Convitto “Federico Chabod” e il campo allestito per l’occasione nel lato Sud-Ovest di piazza della Repubblica. A contendersi il trofeo saranno 16 squadre divise in due gironi.

Al termine delle qualificazioni le squadre verranno suddivise in quattro raggruppamenti per disputare la fase finale. Sono previsti premi per i primi quattro team.

Durante i tre giorni di manifestazione sono previsti animazioni e intrattenimenti musicali