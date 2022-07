Firaft: da giovedì in Valle d'Aosta è tempo di Euro Cup 2022

La Valle d’Aosta è il palcoscenico designato per ospitare la tre giorni di Euro Cup 2022 con equipaggi in gara provenienti da dieci nazioni. A Villeneuve è tutto pronto per accogliere i 150 rafters che saranno chiamati a ritagliarsi il ruolo da protagonisti nella World Rafting Euro Cup 2022, evento organizzato da Federazione Italiana Rafting e Rafting Aventure Villeneuve. Dopo aver ospitato il Mondiali Juniores del 2018 e, prima ancora, il Mondiale assoluto del 1994, le acque della località valdostana tornano sotto i riflettori per una grande manifestazione.

“Si tratta di un evento che era inizialmente in programma in Valtellina, ma la scarsità di acque nei fiumi, ne ha comportato l’annullamento, spiega Danilo Barmaz, presidente del Rafting Aventure. "Un problema che, purtroppo, è comune a molte nazioni in Europa, come Germania, Francia, Svizzera e Austria, abituate ad avere sempre una grande disponibilità di acque. Circa venti giorni fa quindi, la decisione di spostare l'evento trovando in Villeneuve la location ideale.

A Villeneuve quindi saranno in gara atleti provenienti da Serbia, Francia, Croazia, Slovacchia, Turchia, India, Iran, Colombia e Marocco oltre che dall’Italia. “La parte relativa all’ospitalità delle squadre non è stata semplice. Ci troviamo nel bel mezzo della stagione estiva e molte strutture hanno già il tutto esaurito nelle prenotazioni.

Grazie però alla collaborazione del comune di Villeneuve e di alcuni operatori del posto, siamo riusciti a trovare una sistemazione comoda per tutti - spiega Barmaz - grande collaborazione anche da parte della Presidenza del Consiglio regionale della Valle d’Aosta, dei vari Assessorati competenti, della CRI e della Compagnia valdostana delle Acque (Cva), con la quale ci siamo coordinati per far coincidere gli orari dei rilasci per la produzione con gli orari delle gare, al fine di poter gareggiare con un buon livello d'acqua. A Villeneuve sarà una gara nella gara per gli atleti italiani che dovranno sfoderare una prestazione di carattere per potersi portare in vantaggio qualora saranno poi a disposizione i pass azzurri in vista dell’International Rafting Grand Prix di Yozgat (Turchia), in programma il prossimo fine settimana.

I migliori azzurri della prova valdostana faranno parte anche della spedizione con la nazionale ai campionati continentali asiatici in programma a ottobre e ai campionati sudamericani che si terranno in Colombia due settimane dopo. L’avvio delle gare è previsto giovedì 7 luglio con le qualifiche della specialità downriver (dalle 14). Venerdì 8, invece, giornata dedicata all’RX, testa a testa ad eliminazione diretta, mentre sabato 9 spazio allo slalom. Le categorie in gara comprendono senior maschile e femminile, junior maschile e femminile, il pararafting, gli equipaggi mix.