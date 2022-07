Canoa: Campionati europei di canoa a Ivrea

Ivrea Capitale italiana del libro 2022 abbraccia i Campionati europei di canoa slalom junior e under 23 all’insegna del connubio tra sport e cultura. I Campionati sono in programma dal 5 al 10 luglio allo Stadio di canoa di Ivrea, sulla Dora.

Tutte le squadre in gara sfileranno all’apertura con un libro del proprio Paese, che sarà poi inserito nella Biblioteca dell’Accoglienza, lo spazio pubblico di Ivrea per invitare alla lettura, in cui è possibile prendere un libro e lasciarne un altro.

I vincitori delle competizioni insieme alla medaglia riceveranno un libro simbolo del percorso di Ivrea. “Abbiamo scelto “Il cammino della comunità” di Adriano Olivetti pubblicato dalle Edizioni di Comunità – commenta l’Assessore alla cultura di Ivrea Avv. Costanza Casali – Una scelta precisa per i molti significati che racchiude: la comunità è il tema del nostro anno da Capitale, perfettamente descritto da questo libro di Adriano Olivetti, la figura più simbolica ed evocativa di Ivrea. Ma anche le squadre sono delle comunità che la dimensione sportiva cementa e fa crescere.”

Tra le iniziative in programma anche l’attesissima presentazione del libro Una vita in canoa (Edizioni Italia sul podio) alla presenza dell’autrice, la campionessa italiana Stefanie Horn plurimedagliata ai Campionati europei e mondiali di canoa (venerdì 1 luglio ore 18 allo Stadio della canoa di Ivrea).