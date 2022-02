Hochey ghiaccio: Gladiators ai quarti finali campionato italiano U13

I ragazzi di coach Picco accedono ai quarti di finale del campionato italiano under 13. Dopo aver concluso il girone Lombardia/VDA/Piemonte al secondo posto, la squadra dei Gladiators u13 disputerà in una doppia sfida il 5 e 12 marzo i quarti di finale contro i Veneti di Cadore.

La squadra è arrivata al foto finish proprio all' ultima giornata della regular season e dopo che il Varese ha strappazzato i ragazzi dei diavoli sesto, si era costretti alla vittoria per il secondo posto e strappare l atteso biglietto.Partita tosta contro la rivale di sempre Valpe, i ragazzi esprimono un hockey di squadra e si aggiudicano il primo drittel per 2 a 0, secondo tempo acceso ma ecco che arriva il 3 a 0.

Terzo tempo mai messo in discussione e coach Picco lascia spazio anche alla terza linea finendo la partita per 5 a 2.

Roster: Cout, CartaGiovinazzo, Giuliani, Sinigaglia, Nespoli,Tansi,Nardella, Rosset, Picco, Giacometto, Terranova, Tenaglia T, Tenaglia G, Simonazzi, Cecconi, Sormani, Minniti.

Marcatori: Picco 2, Sormani 1, Tansi 1 Terranova 2​

Partita di ritorno degli ottavi di finale per la u17 dei Gladiators

Risultato sulla carta già deciso all' andata con un netto 9a2 per i Gladiators.I ragazzi di Giovinazzo vanno a Pergine consapevoli che i quarti erano oramai alla portata e così è stato.Partita senza storia contro il Pergine che è costretto ad arrendersi ad una delle squadre favorite per il titolo, 8 a0 il risultato finale.

Marcatori: Garau (2), Gianni, De Santi, Fraschetta, Andriolo,Gesumaria Lenta, Dedja

Roster: Montini, Lamberti, De Santi, Gesumaria Muraro, Torchio, Agazzini, Dedja, Andriolo, Fraschetta, Mazza, Lenta, Kantioler, Madaschi, Garau, Minniti, Gianni, Carbone, Giacometto, Bongini.