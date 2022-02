Fondo: Johaug e Niskanen vincitori delle individuali in TC di Cdm a Lahti. Pellegrino 14esimo, Ganz 21esima

Johaug si è imposta nella 10 km in tecnica classica femminile che ha riaperto il programma di Coppa del mondo a Lahti, dopo le Olimpiadi di Pechino, nelle quali la norvegese è stata la protagonista assoluta. Per la fortissima norvegese il successo sulla pista finlandese è valso anche il successo numero 80 della sua straordinaria carriera, ottenuto grazie al tempo di 28’28″4. Alle sue spalle la russa Natalia Nepryaeva, ad appena 1″2, mettendo forse al sicuro la sfera di cristallo, la prima per la Russia dopo oltre vent’anni. Terzo posto per la la padrona di casa, Krista Pärmäkoski, a 16”5 dalle prime due.

Buona prestazione di Caterina Ganz, con la trentina che ha mostrato carattere ed ha terminato al 21esimo posto. La lombarda Martina Bellini si è classificata in 52esima posizione, staccata di 3’24”, all’esordio assoluto in Coppa del mondo.

In campo maschile il padrone di casa Iivo Niskanen si è andato a prendere la vittoria davanti al pubblico di casa, col tempo di 33’06″55, conquistando così il primo successo stagionale sul massimo circuito. Alle sue spalle il “solito” Johannes Klaebo, separato solamente dall’aritmetica dalla vittoria della sfera di cristallo, attardato di 17″6. Terza posizione per lo svedese William Poromaa, indietro di 18″0, al miglior risultato in carriera in Coppa del mondo.

Federico Pellegrino è stato il migliore degli azzurri sui 15 km del percorso finlandese. Il poliziotto di Nus ha chiuso al quattordicesimo posto, davanti a un discreto Giandomenico Salvadori in 19esima posizione e Francesco De Fabiani 20esimo. Più attardati Paolo Ventura 34esimo e Simone Daprà 36esimo.

Ordine d’arrivo individuale femminile TC Coppa del mondo Lahti (Fin)



Ordine d’arrivo individuale maschile TC Coppa del mondo Lahti (Fin)