Arrampicata: Molto bene i valdostani a Cuneo

Tra gli under 18, al maschile, tra i valdostani si è distinto Nicolas Charbonnier (Oasi Vertical) capace di superare il primo sbarramento delle qualificazioni, guadagnandosi la finale grazie alla quarta prestazione (1 Top, 3 Zone).

In gara con lui anche i compagni di squadra Bruno Lazzoni e Sebastiano Rosso (1 Top, 2 Zone) che hanno concluso il loro impegno rispettivamente in 9a e 11esima posizione. Nella prova seguente, la finale U18 maschile, Nicolas ha raggiunto la sesta posizione (0 Top, 1 Zona).

In campo femminile, sempre tra le U18, Camilla Armaroli (Oasi Vertical) ha superato le qualificazioni ottenendo una valida quinta posizione (2 Top, 4 Zone), prestazione che le ha garantito la finale. In decima posizione si è invece piazzata l’altra valdostana, Margot Savoye (Oasi Vertical), (1 Top, 2 Zone).

In finale, un tracciato particolarmente impegnativo ha impedito a Camilla di scalare le posizioni della classifica concludendo al quinto posto finale.

Tra gli under 20, ha centrato la finale Silvia Cazzanelli (Oasi Vertical) che attestandosi al sesto posto nella prova di qualificazione (2 Top, 4 Zone), si è riproposta nella prova di finale dove ha confermato lo stesso piazzamento, in sesta posizione.

In campo maschile ha invece concluso in decima posizione Antonio Charrere (Oasi Vertical) che non è riuscito a guadagnarsi la finale raggiungendo 1 Top 3 Zone.