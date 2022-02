Bocce: Serie AM, quarta giornata: Disfatta del Nus

Imbarazzante sconfitta casalinga del Nus che ha subito un pesante 5 a 25 ad opera dei lanieri del Gaglianico 5-21.

Stimoli stuzzicanti si sono radunati bizzarramente nel match-clou del Veneto, dove la Marenese ha scoperto l'ebrezza di un successo che si tramuta in propellente per il prosieguo del campionato, e Noventa che sembra aver smarrito il filo di un discorso fin qui in sintonia con le sue giustificate ambizioni.

Il vantaggio ospite è maturato già nelle prime battute della sfida e si è protratto sino a un 7-12 particolarmente allettante per i marenesi. Il presidente del team vincente, Giuseppe Garbet, è quanto mai soddisfatto per l'impresa. “Un successo – ha dichiarato – un po' fuori dalle righe viste le potenzialità della Noventa. I ragazzi sono stati grandi, soprattutto i giovani Pegoraro, Soligon e Zoia, davvero superbi. Quest'ultimo, nel tiro progressivo contro Ziraldo, ha strappato un punto d'oro; dopo essere partito un po' sotto tono, è riuscito a colpire la boccia del pareggio all'ultimo secondo. Nelle ultime prove è stato Pegoraro a mettere la ciliegina sulla torta, superando Porello. Nelle altre tre partite c'è stato ovviamente un po' di rilassamento, ma avremmo potuto vincere anche con la coppia Soligon-Zoia. E' stato bravo Manolino a colpire il pallino per vincere. Tirata anche fra Ormellese e Tonejc. Purtroppo è mancato l'apporto di Causevic, giocatore su cui contiamo molto. Nel combinato è stato costretto ad uscire per un risentimento muscolare - sostituito da Pegoraro che sta eccellendo anche nel gioco tradizionale - e la stessa cosa è accaduta a coppie. Dopo un avvio di campionato condizionato dal calendario che ci ha opposto La Perosina e Brb, una bella vittoria per il gruppo e per il morale “. La Noventa ha cercato invano di rimediare all'avvio in salita, ma nelle cinque prove centrali non è andata oltre i quattro punti.

NUMERI - Sugli esiti scaturiti negli altri tre confronti, bastano i numeri a stilare un commento. Soltanto fra Brb e Auxilium, si è vissuto un avvio effervescente, non tanto sotto il profilo tecnico, quanto comportamentale a causa del cartellino rosso comminato al giocatore dell'Auxilium, Marco Capello, in occasione della prova di combinato contro Grosso.

I migliori punteggi di giornata – Nel combinato il 29 di Doria (Gaglianico); nella staffetta 56/59 di Roggero – Aliverti (Gaglianico); nel tiro di precisione il 25 di Bunino (Gaglianico); nel tiro progressivo il 48/49 di Roggero (Gaglianico) e 48/50 di Borcnik (Brb).

Risultati e classifica : Brb – Auxilium Saluzzo 26-0, Nus – Gaglianico 5-21, La Perosina – Maxim 24-3, Noventa – Marenese 13-14 (Brb 8, Gaglianico 7, La Perosina e Auxilium 4, Noventa 3, Marenese 2, Nus e Maxim 0. Auxilium, La Perosina, Marenese e Nus una partita in meno).