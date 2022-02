Arrampicata: Michael Fassino svetta tra i valdostani

Gli specialisti del boulder si sono trovati domenica 6 Febbraio presso l’impianto Bside Climbing Village di Via Ravina a Torino dove si è tenuta la seconda e ultima prova del campionato valdostano di Boulder, valida anche quale seconda prova di Macro Area Nord Ovest della specialità Boulder per le categorie Under 18 e 20.

Si è confermato il migliore dei valdostani, facendo proprio il titolo regionale 2022, Michael Fassino, del Climbing House di Verres, che ha totalizzato 2 Top e 5 Zone, 18esimo nella classifica generale con anche gli atleti piemontesi.

Ivan Vuillermoz under 20 dell’Oasi Vertical di Valtournenche ha gareggiato sia nel regionale dove con 1 Top e 3 Zone si è inserito in seconda posizione nel campionato valdostano ma la prestazione gli ha anche garantito la nona posizione nell’appuntamento di Macro Area e il 31esimo nella classifica generale.

Lazzoni Vuillermoz Fassino

La terza piazza nel campionato regionale se l’è aggiudicata l’under 18 Bruno Lazzoni (Oasi Vertical), terzo anche domenica, con 1 Top e 2 Zone ha concluso la prova di Macro Area in decima posizione e la 37esima posizione della generale.

Al 38esimo posto della classifica assoluta si è inserito il senior Marco Dellanoce (1Top e 1 Zona), quarto di giornata tra i valdostani.

Con uno score di 0 Top e 1 Zona hanno concluso Sebastiano Rosso e Nicolas Charbonnier entrambi U18 e tesserati per l’Oasi Vertical, rispettivamente 14esimo e 16esimo per il circuito di Macro Area, 5° e 6° nella prova del campionato e piazzati al 50esimo e 52esimo posto della generale.

In campo femminile, tre le valdostane in gara, Camilla Armaroli e Margot Savoye, portacolori dell’Oasi Vertical e under 18 hanno ottenuto lo stesso score con 0 Top e 2 Zone, chiudendo nell’ordine in settima e nona posizione in macro area e occupando le prime due posizioni del campionato regionale