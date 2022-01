Hockey ghiaccio: Un fine settimana tutto al positivo per i Gladiators

Dopo pochi minuti dal fischio di iniziò, gli Aostani passano in vantaggio, per rimanerci tutta la partita e balzare in vetta alla classifica, vincendo per 10 a 3.

La partita termina 5 a 3 per i Gladiators che si portano in testa alla classifica.Prossimo impegno nel difficile campo di Renon.

Negli spogliatoi dei Gladiators, il Coach Giovinazzo mette in ordine le linee e i Valdostani entrano nel secondo tempo con una grinta incredibile siglando 3 reti con Gianni,Garau e Torchio e chiudendo il secondo tempo sul 2 a 4 per i Gladiators.

Parte in salita dopo metà primo tempo con i padroni di casa in vantaggio per 2 reti a 0, accorcia le distanze con una bellissima azione Garau e si va negli spogliatoi sul risultato di 2 a 1 per l' Egna.

Vittoria sofferta ma assolutamente meritata per la squadra Under 19 dell’hockey club Aosta Gladiatos, impegnata contro i pari età del Val di Fiemme. I ragazzi di Coach Giovinazzo si sono imposti per 8 a5 dopo un incontro ricco di tensione ed emozioni.

I rossoneri hanno infatti piegato la resistenza degli ospiti solo nell’ultimo drittel, dopo che i primi parziali si erano chiusi in assoluto equilibrio. Per i rossoneri sono andati assegno Gerbi, Cicchetti, Garau, Gesumaria, Fanelli, Mazzocchi e Minniti con una doppietta. Grazie a questo successo i Gladiators mantengono la vetta della classifica del master round che designerà le due squadre che sfideranno nei quarti di finali le sei squadre già qualificate per giocarsi il titolo di campione italiano Under 19.