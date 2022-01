Arrampicata: Bravi bravissimi i nostri giovani ragni

Non ancora nella categoria, essendo un Under 16, Michael Fassino, del Climbing House di Verres, ha gareggiato nella prova assoluta dove con 3 Top e 5 si è guadagnato il miglior piazzamento tra i valdostani.

Ivan Vuillermoz under 20 dell’Oasi Vertical di Valtournenche ha gareggiato sia nel regionale dove con 3 Top e 3 Zone si è inserito in seconda posizione nel campionato valdostano ma gli ha anche garantito la terza posizione nell’appuntamento di Macro Area, piazzamento che gli ha permesso di gareggiare in finale dove ha concluso al quinto posto.

Ivan Vuillermoz

Nella stessa categoria, decimo posto per Antonio Charrere, con all’attivo 1 Top e 1 Zona, anche lui dell’Oasi Vertical, che nella prima prova del regionale si è invece piazzato al quinto posto. Terza piazza nella prova di campionato valdostano per l’under 18 Bruno Lazzoni (Oasi Vertical) che con 1 Top e 2 Zone ha concluso la prova di Macro Area in ottava posizione. 12esimo nella stessa prova il compagno di allenamenti Nicolas Charbonnier con 1 Top e 2 Zone, prestazione che gli ha garantito la quarta piazza nel regionale, precedendo Sebastiano Rosso (Oasi Vertical) che con 1 Top e 1 Zona ha concluso nel regionale ex aequo con Antonio Charrere, mentre nella classifica di categoria ha ottenuto il 15esimo posto.



Michael Fassino

In campo femminile, due sole valdostane in gara, Margot Savoye e Camilla Armaroli. Le due portacolori dell’Oasi Vertical, impegnate nella categoria under 18, hanno ottenuto lo stesso score con 1 Top e 1 Zona, chiudendo ex aequo in settima posizione e sfiorando la finale di macro area; Le due atlete risultano con lo stessa prima piazza nella prima tappa del campionato regionale.