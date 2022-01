CIG Biathlon: Nicolò Bétemps oro nella Sprint di Forni Avoltri

Buona partenza dei valdostani nella prima giornata dei Campionati italiani Juniores, Giovani e Aspiranti – e tappa di Coppa Italia Senior - di Biathlon, a Forni Avoltri (Udine), con assegnati i titoli della Sprint.

Per la Valle d’Aosta quattro medaglie, grazie all’oro di Nicolò Bétemps, l’argento di Martina Trabucchi e il bronzo di Laura Sciarpa e Stefan Navillod. Categoria Juniores – 7,5 km f / 10 km m – CIJ Sprint pc – Argento e bronzo per i colori rossoneri grazie a Martina Trabucchi (Cse; 24’41”2; 1 2) e Laura Sciarpa (Sc Valdigne MB; 24’47”2; 0 1) con titolo che va alla cuneese dell’Esrecito, Gaia Brunetto (Cse; 23’44”2; 1 1).

Al 5° posto Alessia Martini (Sc Bionaz Oyace; 26’45”0; 0 2); 7° Ambra Fosson (Sc Brusson; 29’12”8; 0 2). In campo maschile, è quarto, a 20” dal podio, Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri; 27’20”9; 1 0), con titolo che va al carabiniere Michele Molinari (25’59”7; 0 0) davanti al poliziotto trentino Elia Zeni (26’51”0; 0 1) e al cuneese Nicolò Giraudo (26’59”6; 0 0). All’11° e 12° posto Pietro Segor (Gs Godioz) e Leonardo Mosquet (Sc Sarre). Categoria Giovani * 6 km f / 7,5 km m – CIG Sprint pc – Al femminile, tripletta targata Friuli e Centro sportivo Esercito, grazie alle sorelle Scattolo: Sara (18’31”1; 1 2), Ilaria (18’56”9; 0 2) e terza Astrid Plosch (19’20”9; 0 1). Al 10° posto Nadège Gontel (Sc Granta Parey; 20’33”4; 0 1); 14° Alice Pacchiodi (Gs Godioz); 21° e 22° Valentina Naudin (Sc Granta Parey) e Giorgia Saracco (Sc Brusson); 26° Giulia Leonardo (Sc Amis de Verrayes). In campo maschile, oro a Nicolò Bétemps (Sc Fiamme Oro; 20’37”8; 0 1) e bronzo a Stefan Navillod (Cs Carabinieri; 21’17”8; 1 0) e piazza d’onore all’altoatesino Christoph Pircher (21’08”6; 1 1). In 9° posizione Julien Petitjacques (Sc Bionaz Oyace; 22’30”0; 0 1); 15° Andrea Cecchellero (Sc Bionaz Oyace); dal 21° al 24° posto: Axel Navillod (Sc Amis de Verrayes), Dewis Barrel (Sc Valgrisenche), Laurent Curtaz (Sc Brusson) e Davide Fussambri (Sc Bionaz Oyace).

Categoria Aspiranti * 6 km – CIAsp pc – Titolo alla cuneese Carlotta Gautero (19’37”8; 0 2), davanti alla gardenese Nina Nocker (21’02”6; 0 1) e alla friulana Maya Pividori (21’07”0; 1 1). In 9° posizione Nayeli Mariotti Cavagnet (Sc Gran Paradiso; 22’02”7; 2 2); 19° Chiara Barailler (Sc Bionaz Oyace); 20° Michelle Saracco (Sc Brusson); 23° Asia Meynet (Sc Amis de Verrayes); 30° Sophie Vevey (Sc Bionaz Oyace); 32° Noelie Navillod (Sc Amis de Verrayes); 34° Coralie Martin (Sc Granta Parey); 37° Amelie Dherin (Sc Brusson); 41° Sidonie Silvani (Sc Bionaz Oyace); 42° Elisa Stevenin (Sc Champorcher); 43° Nicole Carlin (Sc Granta Parey); 44° Cecilia Martinet (Sc Bionaz Oyace).

Al maschile, quarta piazza di Simone Bétemps (Fiamme Gialle; 17’41”8; 0 2) con podio occupato dai cuneese Paolo Barale (16’33”5; 1 0) e Nicola Giordano (16’49”7; 0 0) e dal valtellinese Davide Cola (17’17”1; 2 0). Al 12° posto Michel Deval (Sc Amis de Verrayes); 14° Manuel Contoz (Sc Amis de Verrayes); 16° Lothar Bianquin (Sc Amis de Verrayes); 19° Alessandro Rizzi (Sc Champorcher); 24° Richard Hugonin (Gs Godioz); 30° François Chapellu (Sc Amis de Verrayes); 33° Edoardo Pesce (Gs Godioz); 35° Mael Petitjacques (Sc Bionaz Oyace).