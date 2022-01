Sci alpino: Sc Crammont MB s'aggiudica il trofeo Casadei a Champoluc

Esordio del circuito Gros Cidac di sci alpino riservato alla categoria Ragazzi, questa mattina, con 220 concorrenti sulla Ostafa 2 di Champoluc, con la disputa del Gigante, organizzato dallo Sc Val d’Ayas e vinto da Sophie Fragno e Giovanni Corte. In palio, per la classifica per società, il Trofeo Casadei, che ha visto il successo dello Sc Crammont MB, che ha preceduto il sodalizio organizzatore e il Club de Ski Valtournenche.



Nella competizione femminile ad imporsi è Sophie Fragno (Sc Chamolé; 50”65), davanti a Alice Tonolini (Sc Crammont MB; 51”19) e a Ginevra Sisto Besozzi (Sc Courmayeur MB). Quarta Grace Conte (Sc Monte Cervino; 51”62) e 5° Ginevra Bisellini (Club de Ski; 52”75).

In campo maschile, Giovanni Corte (Sc Val d’Ayas; 48”24) precede la coppia dello Sc Crammont MB, Edoardo Rossi (48”64) e Leonardo Venanzi (49”20). Quarta posizione di Stefano Andreis (Sc Aosta; 49”22) e quinta di Michele Bisetti (Sc Crammont MB; 49”34).



Il circuito Gros Cidac torna protagonista, sabato 8, dalle 10, sulla pista Le Greye di Courmayeur, con lo Slalom Allievi, organizzato dallo Sc Courmayeur MB.