Calcio a 5 f: U19, l'Aosta 511 cala il poker sul Saint-Pierre

Ha detto bene alle rossonere dell'Aosta 511 di calcio a cinque la prima partita di Coppa Italia Under 19 femminile, derby valdostano disputato contro il Saint-Pierre.

E' finita 4 a 0 al Montfleuri per la formazione di mister Frison, con reti di Giulia Rizzo, Martina Gorraz e doppietta di una scatenata Rebecca Cheli.

Quasi mai in partita le ragazze del Saint-Pierre, se non nei minuti iniziali di un match dominato dalle avversarie.Prossima sfida di Coppa Italia per l'Aosta 511 domenica 22 novembre in terra piemontese, contro le forti giocatrici del Grugliasco.