HOCKEY Nazionali giovanili: sconfitte sia per la Under 20 che per la Under 18

A Egna l'Italia Under 20 si inchina 1-3 alla Francia, gli azzurrini Under 18 travolti dall'Ungheria. Domani sfide conclusive dei Tornei 4 Nazioni con Slovenia e Austria

Il portiere azzurro Damian Clara blocca un attacco francese (Foto Vanna Antonello)

Doppio ko per le nazionali under 20 e under 18 di hockey su ghiaccio maschile. A Egna la squadra di Giorgio De Bettin si è inchinata 3-1 alla Francia, a Szekesfehervar gli azzurrini di Dino Grossi sono stati travolti 9-0 dall’Ungheria. Domani ultime sfide dei due Tornei 4 Nazioni rispettivamente contro Slovenia e Austria. Alla Würth Arena coach De Bettin getta nella mischia a difesa della gabbia il giovanissimo Damian Clara, classe 2005 in una categoria pensata per i ragazzi nati nel 2002 e nel 2003. Il portiere dei Red Bull Salisburgo, che ai Mondiali Top Division di Riga era stato il terzo portiere della nazionale senior, tiene l’Italia in partita contro una Francia che dimostra di avere una marcia in più rispetto agli azzurri. Lo testimoniano i 40 tiri in porta (a 12) di un match nel quale gli azzurri hanno comunque avuto il merito di non mollare mai. Il gol del vantaggio francese arriva dopo il 14esimo minuto con Orlov che appoggia in rete da due passi. La marcatura arriva al termine di una mischia nata da un tiro dalla media distanza con Clara sdraiato sul ghiaccio alla disperata ricerca di un puck che era sembrato smaterializzarsi. Il raddoppio, invece, è frutto di un’azione da accademia: ingaggio vinto in zona offensiva, disco sulla linea blu per il terzino Siraudin e conclusione al volo di rara potenza e precisione.



Nel secondo tempo l’Italia dimostra di non voler mollare e riapre i giochi sfruttando l’arma del power-play: conclusione dalla blu di Enrico Larcher, rebound vincente di Tommy Purdeller e svantaggio dimezzato. Assist e gol portano la firma di giocatori nati nel 2004, dunque di un anno più giovani rispetto alla categoria. Sempre in superiorità numerica gli azzurri vanno anche vicini alla rete del pareggio, ma nel finale di seconda frazione sono ancora i transalpini a colpire. Triangolo ottimamente costruito in situazione di cinque contro quattro e il rimorchio al volo è vincente per il gol di Orlov (doppietta) che vale il 3-1. Il risultato non cambia nel terzo tempo, per gli azzurri pochissimo tempo per recuperare le energie: l’ultimo incontro del Torneo 4 Nazioni di Egna, infatti, è in programma domani alle ore 14.30. L’avversario sarà la Slovenia, che ha battuto la Francia 5-4 in overtime e ha perso 3-1 con l’Ungheria. La classifica è guidata dai magiari con 5 punti davanti alla Francia con 4, alla Slovenia con 2 e all’Italia con 1.



Senza storia, invece, l’incontro di Szekesfehervar per il Torneo 4 Nazioni Under 18. L’Italia è stata letteralmente travolta da un’Ungheria padrona del ghiaccio dall’inizio alla fine e capace di imporsi 9-0 Domattina la nazionale concluderà il suo impegno scendendo in pista alle ore 10.30 contro un’Austria reduce da due sconfitte con Ungheria e Slovenia, entrambe per 4-2.

