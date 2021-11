Calcio a 5: A2, Aosta 511 travolta a Mantova dal Saviatesta

Trasferta amara che si è conclusa con una batosta per 8 a 1 dalla mantovana Saviatesta, quella vissuta ieri dalla formazione dell'Aosta 511 guidata da Rodrigo Rosa, nel quinto match del girone A del campionato di serie A 2 di calcio a 5.

I gialloblù non sono mai stati in partita e in campo si è vista solo la formazione lombarda, meritatamente in testa alla classifica del girone, che ha chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio per 4 a 0. Il resto è stata accademia, con uno scatenato Titon che ha segnato quattro reti. L'Aosta 511 scivola così dall'ottavo al nono posto in classifica con sei punti e per sabato prossimo attende al Montfleuri il Lecco, squadra a nove punti con ambizioni di vertice.

RISULTATI E CLASSIFICA