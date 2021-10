Calcio a 5: A2, amara sconfitta per l'Aosta 511

Meno di 30 secondi separavano l'Aosta 511 di mister Rodrigo Rosa da un meritato pareggio, ma il destino sa essere assai beffardo con i gialloblu e così, per una rete segnata da Tato al minuto 19:32 del secondo tempo, l'Elledì Fossano ha avuto ragione degli aostani per 2 a 1 sul campo del Monfleuri, nella seconda giornata del girone A del campionato A2 di calcio a 5.

Vantaggio dei piemontesi con Gerlotto al 14' del primo tempo, pareggio dell'Aosta 511 due minuti dopo con Paschoal. I padroni di casa dettano gioco e ritmo ma non riescono a imporsi sull'attenta difesa del neopromosso Fossano che, a fine match, trova la beffarda rete della vittoria. Per quanto riguarda le partite di vertice del girone, il Lecco si affida a un Joao Victor elevato al cubo per doppiare l’Alto Vicentino e restare in vetta alla classifica insieme alla dirompente Hellas Verona di Joge Alba (doppietta nel 5-1 all’Arzignano) e a quel Saviatesta Mantova che sfrutta la verve di Fabinho per regolare il 360GG Futsal Cagliari. Posticipo favorevole ai Saints Pagnano, corsaro sull’isola contro il Città di Sestu.

RISULTATI E CLASSIFICA