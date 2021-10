Triathlon: Per il Valdigne podio campionato italiano con Martinelli e Antoniotti

Letizia Martinelli (Youth B), in base al Rank, parte con il pettorale 2 lanciandosi nella frazione run di 3 Km; ottimo tempo come pure per la 1^ transizione. Nei 10 Km della frazione centrale bike, nonostante un inusitato problema tecnico al freno posteriore, ottiene ugualmente il 2° tempo di frazione. La corsa finale verso il traguardo non cambia la situazione e Letizia conquista l’argento.

Costanza Antoniotti (Youth A), scatta con il pettorale 4 per un’ottima 1^ frazione di corsa (3° parziale); nella bike, un errore di percorso in una rotonda le fa perdere secondi preziosi ma non concentrazione e, con l’ottimo run finale, conquista la 4^ posizione.

2^ cat. Youth B, Letizia Martinelli

4^ cat. Youth A, Costanza Antoniotti (fonte triathlon Valdigne)