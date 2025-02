21 nazioni e 400 atleti da venerdì a Cogne per i mondiali di winter triathlon e duathlon

In 27 edizioni e 29 anni dei mondiali di winter triathlon Cogne è la prima località ad ospitare per la terza volta la rassegna iridata dopo le gare del 2013 e 2014. E' la quinta volta in Valle dopo Brusson 2002 e Saint-Oyen 2007.

Al via da venerdì 21 a domenica 23 febbraio 400 atleti di 21 nazioni con il ritorno dopo 3 anni di assenza, sotto bandiera neutrale, di 9 russi e 1 bielorussa con gli ex campioni mondiali Pavel Andreev (8 titoli consecutivi tra il 2011 e 2020) e Dario Rogozina (3 titoli nel 2019, 2020 e 2022).

L'organizzazione è della Trisports presieduta da Luca Alladio.

Si assegneranno anche i titoli di winter duathlon e di paratriathlon e paraduathlon. Campioni in carica sono, dopo Pragelato 2024, nel winter triathlon gli azzurri Sandra Mairhofer e Franco Pesavento, vincitori anche della gara a coppie, e per il winter duathlon i norvegesi Christian Tungesvik e Ines Skjelum.

Gli azzurri in gara negli elite, under 23 e juniores sono 15, selezionati dalla FITRI e dal c.t. Marco Bethaz, a cui si aggiungeranno gli amatori dell'age group,

Tra gli elite ci saranno gli atleti di casa Alessandro Saravalle, Giuseppe Lamastra e Axelle Vicari.

La manifestazione è stata presentata a Palazzo Regionale dal presidente della Regione Renzo Testolin, dall'assessore regionale al turismo Giulio Grosjacques, dal campione olimpico e mondiale Marco Albarello, dal sindaco di Cogne Franco Allera, dal vicesindaco e consigliere federale Giuseppe Lamastra e dal presidente del comitato organizzatore Luca Alladio.

Sono intervenuti in remoto il presidente del Coni Giovanni Malago', il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli, il presidente Fitri Riccardo Giubilei e il presidente spagnolo di World Triathlon Antonino Arimany.

Presente anche il vincitore dei primi due mondiali 1997 e 1998 Paolo Riva.

Venerdì 21 febbraio sono in programma le gare di winter duathlon con, alle 17, la sfilata e la cerimonia d'apertura in piazza Chanoux con tedoforo Marco Albarello. Sabato 22 febbraio sarà la volta del winter triathlon e al pomeriggio dell'age group winter duathlon e para winter duathlon.

Domenica 23 febbraio 2 x 2 mixed relay, a coppie, e gare age group e para winter triathlon.