Triathlon, Campionati Italiani 2021: Un grande quinto posto per il Valdigne

Un brillante quinto posto per il Valdigne di Missaglia, Ragazzo, Martinelli e Bonacina, nel capionato italiano triathlon vinto dalle Fiamme Azzurre con un arrivo che ha tenuto con il fiato sospeso tutta la spiaggia del Fantini Club a Cervia.

La squadra della polizia penitenziaria composta da Beatrice Mallozzi, Alessio Crociani, Costanza Arpinelli e Delian Stateff vince le maglie tricolori a squadre a staffetta davanti al Raschiani Triathlon Team di Angelica Prestia, Davide Ingrillì, Asia Mercatelli e Nicolò Strada medaglie d'argento a pochi secondi dopo un emozionante recupero nella frazione finale e il team della 707 di Alessia Orla, Gianluca Pozzatti, Giorgia Priarone e Gregory Barnaby.

Al quarto posto la DDS/7MP con Iogna Prat, Micotti, Seregni e Sarzilla, quinto al traguardo il Valdigne di Missaglia, Ragazzo, Martinelli e Bonacina, sesto posto per la Minerva Roma (Tamburri, Perri, Greco, De Angelis), settimo il CUS Pro Patria Milano (Spreafico, Pagotto, Erman, Patanè), ottavo al traguardo il Raschiani Triathlon Team 2 con Sacchi, Giovannini, Magrini e Previtali, nono il CUS Parma con Favilli, Chitti, Schianchi e Brighi e decimo arrivo sotto il portale per il team Minerva Roma 2 con Pozzuoli, Terrinoni, Cattabriga e Carboni.

CLASSIFICA GENERALE

LA CRONACA





50 team al via sulla spiaggia del Fantini Club di Cervia. Tutti gli occhi sono puntati sui favoriti, le Fiamme Azzurre di Mallozzi, Crociani, Arpinelli e Stateff. Tante però le squadre che ambiscono al primato.

Partenza come da pronostico, la prima frazione è un lungo testa a testa tra la portacolori delle Fiamme Azzurre Beatrice Mallozzi e Carlotta Missaglia del Valdigne Triathlon.

Questa volta la sfida, dopo la vittoria della Missaglia negli assoluti individuali di ieri, è ad appannaggio della Mallozzi che cambia in testa con più di 6’’ di vantaggio e lancia il nuovo campione Under 23 Alessio Crociani.

Restano agganciate al Valdigne solo Raschiani Triathlon Pavese con Prestia e T.D. Rimini con Parodi. Ad oltre 15’’ Minerva Roma (Tamburri) con alle spalle Raschiani Triathlon Team 2 (Sacchi) , DDS con Iogna Prat e 707 con Orla.

Seconda frazione della staffetta con il campione Under 23 che cerca il vuoto e guadagna 24’’ al cambio sul 707 che schiera il vice campione assoluto sprint Gianluca Pozzatti.

Terzi a dare il touch virtuale il Valdigne con Ragazzo e il Raschiani con Ingrillì che limitano il gap e lanciano Martinelli e Mercatelli a 31’’ dalla testa. Per la DDS/7MP il cambio Micotti/Seregni vede lo svantaggio crescere fino ad 1 minuto dal titolo a squadre. La frazione delle donne non provoca scossoni e cristallizza posizioni e distacchi.

Al passaggio di testimone tra Arpinelli e Stateff, le Fiamme Azzurre partono con 25’’ di vantaggio da gestire dalla 707 di Barnaby e dal Raschiani di Strada. Bonacina (Valdigne) parte con 1’08’’ e il nuovo campione di triathlon sprint Michele Sarzilla deve recuperare 1’14’’.



L'ultima frazione è emozionante, dopo il nuoto Stateff vede ridurre il suo vantaggio in T1 a soli 17’’, si crea il gruppo degli inseguitori con Strada e Barnaby pronti a riprendere il fuggitivo e portare la proprie squadre al trionfo davanti ai favoriti. Il duo riesce a ricucire il distacco, l'ultimo chilometro e mezzo diventa decisivo.

Attimi di grande suspense lungo tutto il viale di arrivo in attesa di vedere il colore del body spuntare dall'ultima curva. Ed è azzurro il primo colore a spuntare, l’atleta olimpico a Tokyo 2020 delle Fiamme Azzurre riesce con una corsa in progressione a guadagnare quei metri decisivi per vincere ed incornare il nastro d'arrivo per primo. Secondo posto per il Raschiani con Strada che batte Barnaby del 707 che conquista il bronzo tricolore. Quarto posto per la DDS/7MP con Sarzilla e quinto per il Valdigne con Bonacina.