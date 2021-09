Basket: L'Eteila si ritira dal campionato di serie D maschile

La società Eteila ha comunicato, con un post su Facebook, la rinuncia alla partecipazione al campionato di serie D maschile nonostante l’iscrizione al girone A della stagione 2021/2022.

"Una rinuncia dolorosa - spiega Stella Lippolis, la presidente della società valdostana di pallacanestro - che si è palesata dopo la pubblicazione dei nuovi protocolli covid da parte della Fip e che sono stati oggetto di attenta valutazione da parte della società . Purtroppo le problematiche legate ai protocolli sono le stesse che avevano portato già alla rinuncia al campionato della stagione appena finita".

Quindi per questa stagione "non è prevista nessuna attività senior maschile mentre si svolgerà normalmente quella giovanile e femminile".

La società Eteila Basket chiede scusa "ai nostri sostenitori per la mancata partecipazione alla serie D e ci auguriamo che la prossima stagione si creino le condizioni per la ripartenza per l’attività senior che per Eteila è sempre stato un punto fermo della propria attività agonistica":