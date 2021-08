La Pallacanestro Varese in ritiro a Gressoney

I biancorossi soggiorneranno a Gressoney-La-Trinité da lunedì 23 a sabato 28 agosto, mentre svolgeranno gli allenamenti al “Gressoney Sport Haus” di Gressoney-Saint-Jean, dove l’ultimo giorno del ritiro verrà disputata una partita amichevole contro il Friburgo.

Che una squadra blasonata come quella biancorossa abbia deciso di effettuare il proprio ritiro estivo a Gressoney, località dotata di importanti infrastrutture sportive, attesta la vocazione della nostra regione quale luogo di accoglienza per gli sport di grande livello agonistico. Sostenere come Assessorato i ritiri estivi di squadre di primo piano rientra tra gli obiettivi di promozione dell’attività sportiva e del territorio.

“Siamo felici di poter tornare a Gressoney e ringraziamo la regione Valle d’Aosta per l’ospitalità. Qui siamo messi nelle condizioni migliori per iniziare la stagione con il piede giusto grazie a strutture e paesaggi che hanno pochi rivali al mondo”, commenta Andrea Conti, direttore generale Pallacanestro Varese.