Granpablok "Libera il tuo blocco": Il raduno dedicato al bouldering, l'arrampicata sui sassi

Una manifestazione per climbers, ma non solo: sarà una giornata di condivisione e divertimento per adulti, bambini, atleti, professionisti e appassionati.

L'iniziativa è stata organizzata dall’associazione Fuori di Blocco Asd con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d’Aosta, del Comune di Valsavarenche e dell’Office régional du tourisme. Contribuiscono al progetto anche CVA energie, Centri Sportivi Aziendali e Industriali Sport e salute, Fondation Grand Paradis, Salewa Store, Les Bières du Grand-Saint-Bernard, Skyway Monte Bianco, Isamed Srl, Climbing house, Cimbing, Climbing up, la Terra di mezzo, il rifugio Tetras, OMmeraki Yoga e La Sportiva.

Tanti gli eventi previsti:

§ GoldenBlok, la gara boulder di difficoltà: per i climbers, una linea maschile e una femminile tracciate dai professionisti di Climbing House da completare in un massimo di 4 minuti.

§ BestBlok, la miglior linea tracciata e liberata dai partecipanti: gli amanti dei social, una volta scalato il blocco devono scattare una foto, disegnare la linea, darle un nome e postarla per cercare di vincere il concorso.

§ BimboBlok, l’evento per bambini e principianti: Anna Torretta, guida alpina, alpinista, scrittrice, architetto e mamma, gestirà la zona dedicata ai più piccoli e ai principianti con giochi e tanto divertimento arrampicando sui sassi.

§ Beer’sBlok, la goliardica: chi ha compiuto 18 anni può sfidarsi nella scalata dei blocchi per guadagnarsi la birra che trova in cima.