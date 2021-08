Arrampicata: I magnifici dieci valdostani agli italiani giovanili

In un momento importante per il mondo dell’arrampicata sportiva, che festeggia il suo esordio ai Giochi olimpici di Tokyo, ad Arco di Trento da sabato 7 a venerdì 13 agosto si tiene il Campionato Italiano Giovanile 2021.

Dopo lo stop del 2020, causa Covid, ritorna la massima competizione giovanile di arrampicata sportiva che vede la presenza di dieci ragazzi valdostani che si confronteranno con i migliori elementi di tutto il Paese. In gara le categorie da Under 10 fino ad Under 20.

Le categorie under 10, under 12 e under 14, obbligatoriamente prevedono le tre specialità, Lead, Boulder e Speed, mentre nelle categorie superiori è facoltà di ogni atleta scegliere la specialità a cui partecipare.

I dieci ragazzi valdostani si sono qualificati in base alla classifica combinata del circuito di macro regione che si è disputato tra Piemonte e Valle d’Aosta (a Valtournenche a inizio maggio con la prova Lead).

Questi i ragazzi valdostani protagonisti, espressione di due club, il Climbing House di Verres e l’Oasi Vertical di Valtournenche.

Under 10 David Fassino (Climbing House Verres) -Lead, Boulder, Speed

Under 12 Alessandro Bonjean (Climbing House Verres) -Lead, Boulder, Speed

Under 14 Claire Charbonnier (Oasi Vertical Valtournenche) -Lead, Boulder, Speed

Under 16 Margot Savoye (Oasi Vertical Valtournenche) -Lead, Boulder

Mikael Fassino (Climbing House Verres) -Lead, Boulder, Speed

Under 18 Camilla Armaroli (Oasi Vertical Valtournenche) -Lead, Boulder

Bruno Lazzoni (Oasi Vertical Valtournenche) -Lead, Boulder

Under 20 Silvia Cazzanelli (Oasi Vertical Valtournenche) -Lead, Boulder, Speed

Ivan Vuillermoz (Oasi Vertical Valtournenche) -Lead, Boulder, Speed