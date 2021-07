Tsan: Manuel Brunod protagonista assoluto della Paletou 2021

Con lo straordinario punteggio di 423 metri - il secondo di tutti i tempi -e 141 di media, il 19enne di Chatillon Manuel Brunod ha vinto a Grand Hoel di Montjovet la 29esima edizione della Paletou di tsan, la prima con la formula dell'eliminazione diretta e con 70 giocatori di 14 sezioni.

I grandi protagonisti sono stati i giovani con 60 anni in totale per i primi tre (19, 21 e 20) e sei millenial tra i primi otto con Denis Perrin (11 volte vincitore dal 2004 e autore della paletou piu' lunga di 150 metri) quarto e il presidente Michel Isabellon quinto (a pari merito con Alessio Brunod, Erik Marquis e Denis Peaquin).

Dopo 48 sfide e 522 paletou in finale Brunod ha dato spettacolo con 148, 146 e 129 metri superando per 423 a 262 il 21enne del Brisma Matteo Messelod (capace di eliminare nei sedicesimi la testa di serie numero due Remy Peaquin e in semifinale con una prestazione super di 395 metri Denis Perrin).

Terzo e' stato il 20enne del Brisma Davide Minuzzo che ha battuto nella finalina Denis Perrin dello Chambave per 344 a 274. Eliminato nei sedicesimi il consigliere regionale Marco Carrel da Elvis Berga.