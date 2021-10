Rafting: In Valle a fine luglio campionati italiani di pararafting

In termine tecnico si dice downriver, ma più semplicemente è il parafting che permette ai disabili di misurarsi nelle rapide dei torretti. E a fine luglio la Valle ospiterà i campionati italiani di downriverdownriveralle d'Durante la cerimonia di chiusura del campionato iridato transalpino è avvenuto il passaggio di consegne e della bandiera della World Rafting Federation, consegnata nelle mani del Presidente FIRAFT Benedetto del Zoppo: “La Valtellina tornerà ad ospitare un grande evento internazionale tra le rapide – commenta – gli atleti gareggeranno in parte sul percorso già sfruttato al meglio in occasione dei mondiali di canoa discesa del 2014, ma anche su nuovi tratti. Siamo felici e per tutto il rafting ed il pararafting italiano è questa una grandissima occasione di ulteriore crescita; occasione che ci carica e ci responsabilizza in maniera totale”.

Rafting e pararafting che nel 2022 porterà in scena, all’estero, i campionati del mondo under 19 e under 23 per poi lasciare spazio, come detto, ai mondiali senior 2023 in Italia. Per quanto riguarda il proseguimento della stagione 2021 invece, dopo il mondiale francese gli equipaggi italiani torneranno a sfidarsi negli eventi nazionali in programma da qui ai prossimi mesi: “La stagione entra nel vivo ora per gli eventi di casa nostra – prosegue il presidente Del Zoppo – a fine luglio spazio ai campionati italiani “downriver” in Valle D’Aosta; poi a seguire i campionati italiani slalom a Valstagna (VI) e a seguire, fino a novembre, campionato italiano RX a Verona e di maratona a Pescantina. Stagione quindi ancora intensa e non vediamo l’ora di tornare a gareggiare”.