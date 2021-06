Arrampicata: Podio per i valdostani nella Combinata

Essendo l’ultima prova di Macro regione sono state assegnate le medaglie della combinata che ha visto la somma dei risultati ottenuti nelle tre specialità, speed, boulder e lead.

Tra le under 14, della prova di sabato, per la specialità lead, si è inserita in quarta posizione Claire Charbonnier (Oasi Vertical) che dopo le qualificazioni dove ha toccato il top nella prima run e la presa numero 36 nella seconda, nella finale a otto ha raggiunto la presa numero 15+. Nella stessa categoria, impegnata nelle due salite di qualificazione, in 11esima posizione si è inserita Marta Patacchini (7+, 13+) e 14esima Elisa Giangrasso (13+, 8) anche loro in forza all’Oasi Vertical.

Tra gli under 16 ancora a lottare con i migliori il verreziese Michael Fassino (Climbing House) che raggiungendo il top si è guadagnato la seconda piazza e la terza nella combinata (speed, boulder, lead). Nella prova della finale di macro regione Lead Nicolas Charbonnier (Oasi Vertical) raggiunta la 23esima presa si è inserito al settimo posto della classifica di giornata. Nella stessa categoria, ma al femminile, Margot Savoye (Oasi Vertical) ha concluso anche lei in settima piazza arrivando a raggiungere la presa numero 15.

Tra gli under 18, sesta posizione per Bruno Lazzoni (Oasi Vertical) che ha conquistato la presa numero 29, mentre tra gli under 20 in quinta posizione si è classificata Silvia Cazzanelli (14+) dell’Oasi Vertical mentre il compagno di club Ivan Vuillermoz (26+) è giunto ai piedi del podio inserendosi al quarto posto, piazzandosi però sul terzo gradino del podio nella combinata (speed, boulder, lead).

La specialità lead si rifà alle scalate su falesia in ambiente naturale ed è la specialità dove le vie vengono predisposte prevedendo una progressiva difficoltà. Ad ogni presa raggiunta viene assegnato un punteggio progressivo che ha 2 valori: “tenuta” se viene raggiunta, o “valorizzata” se viene superata senza raggiungere quella successiva. Il massimo punteggio si ottiene inserendo la corda nell’ultimo moschettone di sicurezza, il “Top”.